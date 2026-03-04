Advertisement
बाइक पर मशाल लेकर निकले थे होलिका दहन करने, धधकती आग में जा गिरा शख्स

होलिका दहन के दौरान बाइक पर स्टंट कर होलिका जलाने की कोशिश कर रहे दो युवक संतुलन बिगड़ने से आग के ढेर में जा गिरे. इस लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर 1.1 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इसे 'खतरनाक रीलबाजी' बता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:31 AM IST
आज देशभर में होली उत्साह, रंगों और भाईचारे के माहौल में मनाई जा रही है. वहीं 2 मार्च को देशभर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक 'होलिका दहन' का उत्सव मनाया गया, लेकिन कुछ 'शक्तिमान' बनने की चाहत रखने वाले युवाओं ने इसे स्टंटबाजी का अखाड़ा बना दिया. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और उनकी बेवकूफी पर सिर भी पकड़ लेंगे. दो युवक बाइक पर सवार होकर फिल्मी स्टाइल में जलती मशाल के साथ होलिका दहन करने निकले थे, लेकिन रील बनाने के चक्कर में वे खुद 'रियल' हादसे का शिकार हो गए. यह नजारा देखकर लोग हैरान हैं कि आखिर लाइक्स की भूख इंसान को किस हद तक ले जा सकती है.

फिल्मी स्टाइल में स्टंट और धधकती होलिका में 'लैंडिंग'

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचों-बीच सूखी घास और लकड़ियों से होलिका तैयार की गई है और चारों तरफ लोग इकट्ठा हैं. तभी अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रफ्तार बाइक आती है, जिस पर दो युवक सवार हैं. पीछे बैठे युवक के हाथ में जलती हुई मशाल है और उनका इरादा चलती बाइक से ही होलिका की चिता को आग लगाने का था. लेकिन अफसोस, उनका 'मिशन होलिका' तब फेल हो गया जब ऐन मौके पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया. दोनों युवक बाइक समेत सीधे होलिका के ढेर में जा घुसे. गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर उन्हें आग की लपटों से बाहर निकाला, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया.

करोड़ों व्यूज और 'मुर्गा फ्राई' वाले मजेदार रिएक्शंस

इंस्टाग्राम पर @soni.lovable नाम के हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 'होली के रुझान' कैप्शन के साथ पोस्ट किए गए इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 1.1 करोड़ (11 मिलियन) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो पर कमेंट्स की ऐसी बाढ़ आई है कि पढ़कर आप लोटपोट हो जाएंगे. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "आज तो भाई का 'मुर्गा फ्राई' ही हो जाता." वहीं दूसरे ने हैरानी जताते हुए पूछा कि "ऐसे होलिका दहन आखिर कौन करता है?" करीब दो हजार यूजर्स ने इस खतरनाक स्टंटबाजी पर गुस्सा और हंसी वाले इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दर्ज की है.

 

