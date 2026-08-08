/मकान नहीं, बिलबोर्ड के अंदर बना लिया अपना घर! Hollywood की प्राइम लोकेशन पर रहता है ये शख्स, Video वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क किनारे एक बड़ा-सा बिलबोर्ड दिखाई देता है. इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 30 फीट बताई जा रही है. पहली नजर में यह बाकी विज्ञापन बोर्ड की तरह ही लगता है, लेकिन कैमरा जैसे ही थोड़ा पास जाता है, पूरा मामला बदल जाता है.
बिलबोर्ड के अंदर एक छोटा-सा कमरा बनाया गया है. उसमें एक शख्स आराम से बैठा, लेटा और बाहर की तरफ देखता नजर आता है. नीचे सड़क से गुजरने वाले लोग उसे देखकर हाथ हिलाते हैं तो वह भी जवाब में हाथ हिलाता है. यही नजारा देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर यह आदमी यहां रह क्यों रहा है?
दरअसल, यह कोई असली घर नहीं है. अमेरिका के हॉलीवुड में सनसेट स्ट्रिप पर एक फिल्म के प्रमोशन के लिए यह खास सेट तैयार किया गया है. सनसेट बुलेवार्ड और सेल्मा एवेन्यू के व्यस्त चौराहे के पास लगे एक बड़े बिलबोर्ड के अंदर छोटा-सा लिविंग रूम बनाया गया है. इसमें सोफा, फर्नीचर और घर में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें रखी गई हैं. बाहर से देखने पर पूरा सेट ऐसा दिखाई देता है जैसे आसमान में कोई कमरा लटका हुआ हो. सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए यह नजारा इतना अलग है कि कई लोग कुछ देर रुककर इसे देखने और वीडियो बनाने लगे.
यह अनोखा एक्सपेरिमेंट साइंस-फिक्शन थ्रिलर फिल्म 'द लास्ट हाउस' के प्रमोशन का हिस्सा है. फिल्म की कहानी ही ऐसी है, जिसे देखते हुए यह प्रमोशनल आइडिया काफी दिलचस्प लगने लगता है. फिल्म में एक परिवार रहस्यमयी तरीके से अपने ही घर के अंदर फंस जाता है. परिवार के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाहर निकलने की होती है. धीरे-धीरे खाने-पीने की चीजें खत्म होने लगती हैं और उन्हें एक साथ मिलकर सर्वाइव करने का रास्ता तलाशना पड़ता है. इसी कहानी को रियल लाइफ प्रमोशन से जोड़ने के लिए बिलबोर्ड के अंदर एक इंसान को रहने का आइडिया अपनाया गया.
इस पूरे प्रमोशनल कैंपेन में एक परफॉर्मर को बिलबोर्ड के अंदर बने कमरे में तीन दिन तक रहने के लिए रखा गया है. 6 अगस्त से 8 अगस्त तक वह इसी ऊंचाई पर अपना समय बिताता नजर आएगा. वीडियो में वह कभी सोफे पर आराम करता दिखाई देता है तो कभी नीचे सड़क से गुजर रहे लोगों को हाथ हिलाकर जवाब देता है. इसका मतलब कुछ समय के लिए उसकी पूरी दुनिया जमीन से करीब 30 फीट ऊपर बने इसी छोटे से कमरे तक सीमित है. यह सेटअप जानबूझकर ऐसा रखा गया है कि नीचे से देखने वाले लोगों को लगे कि कोई शख्स सचमुच एक अजीब जगह पर फंस गया है.
इस प्रमोशन की सबसे मजेदार चीज है कि बिलबोर्ड के अंदर मौजूद शख्स नीचे खड़े लोगों से सीधे बातचीत भी करता है. इसके लिए वह व्हाइटबोर्ड का इस्तेमाल करता है. वायरल वीडियो और तस्वीरों में उसे 'What's going on?' और 'Stuck in here' जैसे मैसेज लिखते हुए देखा जा सकता है. इसका मतलब नीचे मौजूद लोग अगर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वह आवाज के बजाय बोर्ड पर लिखकर जवाब देता है. इस वजह से पूरा प्रमोशन किसी फिल्मी सीन जैसा नजर आता है.
बिलबोर्ड के बाहर फिल्म की थीम से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी लिखा गया है- 'How long can you survive?' हिंदी में इसका मतलब है कि 'आप कितने दिन तक जिंदा रह सकते हैं?' यही सवाल फिल्म की कहानी से भी जुड़ा है. जब किसी इंसान को अपने ही घर के अंदर कैद होना पड़े और धीरे-धीरे उसके पास खाने-पीने की चीजें खत्म होने लगें, तब वह कितने समय तक हालात का सामना कर पाएगा? प्रमोशन इसी सवाल को लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहा है.
वीडियो सामने आने के बाद लोगों के रिएक्शन भी काफी मजेदार हैं. कुछ लोगों ने बताया कि वे रोज इस रास्ते से गुजरते हैं और अब बिलबोर्ड में बैठे शख्स को हाथ हिलाकर हेलो करते हैं. एक यूजर ने लिखा कि हवा में बना यह छोटा-सा घर दूर से देखने में काफी शानदार लगता है. वहीं दूसरे यूजर ने फिल्म की कहानी और प्रमोशन को जोड़ने के तरीके की तारीफ की. हालांकि, कुछ लोगों का ध्यान प्रमोशन से ज्यादा शख्स की रोजमर्रा की जरूरतों पर चला गया. एक यूजर ने मजाक में पूछा कि अंदर एसी की सुविधा है या नहीं. वहीं कुछ लोगों का सवाल था कि अगर वह तीन दिन वहीं रहने वाला है तो आखिर बाथरूम कैसे इस्तेमाल करेगा?
जिस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग सोच रहे थे कि कोई शख्स सच में बिलबोर्ड के अंदर रह रहा है, उसके पीछे असल में एक प्लान्ड फिल्म प्रमोशन है. यह कोई मजबूरी में बनाया गया घर नहीं, बल्कि फिल्म की कहानी को जमीन पर उतारने वाला लाइव सेटअप है. फिल्म प्रमोशन के इस तरीके ने कम से कम इतना जरूर कर दिया है कि सड़क से गुजरने वाले लोग रुककर इसे देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इसका मतलब जिस तरह फिल्म की कहानी में लोग एक घर के अंदर फंस जाते हैं, उसी तरह इस प्रमोशन ने भी लोगों का ध्यान कुछ देर के लिए इसी 'हवा वाले घर' में अटका दिया है.