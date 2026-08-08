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मकान नहीं, बिलबोर्ड के अंदर बना लिया अपना घर! Hollywood की प्राइम लोकेशन पर रहता है ये शख्स, Video वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो इन दिनों लोगों को हैरान कर रहा है. इसमें एक शख्स जमीन से करीब 30 फीट ऊपर हवा में बने बिलबोर्ड के अंदर आराम से बैठा नजर आ रहा है. बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सड़क के ऊपर ही पूरा घर बना दिया हो और कोई इंसान उसमें रहने लगा हो. लेकिन असल कहानी मजबूरी या अजीब जिंदगी की नहीं, बल्कि फिल्म के प्रमोशन से जुड़ी है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 08, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:24 AM IST
मकान नहीं, बिलबोर्ड के अंदर बना लिया अपना घर! Hollywood की प्राइम लोकेशन पर रहता है ये शख्स, Video वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@entertainmentweekly

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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