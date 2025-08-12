Video: फर्श पर तेल गिरा कर बनाया ट्रेडमिल और फिर... देखें वायरल वीडियो

How to Make Treadmill at Home: वजन कम करने के लिए अक्सर हम सभी तरह की कोशिश करते रहते हैं. डाइट का ध्यान रखने से लेकर योग या व्यायाम को भी अपनाते हैं. तरह-तरह के प्रयास के बाद वजन कम हो जाए तो ठीक वरना ऐसी ही फिर से कोई कोशिश जारी रहती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को नए अंदाज से कसरत करते देखा जा रहा है. घर में ही महिला ने वजन कम के लिए ट्रेडमिल तैयार कर लिया है.

घर पर बनाया ट्रेडमिल

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला ने एक कोने से दूसरे कोन एक कपड़े को बांधा है और फिर उसे क्रॉस करते हुए अपने को बांधा. फर्श पर सर्फ का पानी और तेल गिरा दिया है. इस तरह से फर्श पर फिसलन हो गई और महिला के लिए दौड़ना भी आसान हो गया.

नीचे गिरी धड़ाम

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि महिला लगातार तेल और सर्फ वाले पानी पर दौड़ने की कोशिश करती है और अचानक से नीचे गिर जाती है. मुंह के बल गिरते हुए पूरी घूमी ही जाती है और धड़ाम नीचे गिर जाती है. इसके बाद वो खुद ही बहुत हंसने लगती है. हालांकि, थोड़ी बहुत चोट लगी भी होगी लेकिन वो महिला के चेहरे को देखकर पता करना मुश्किल है.

वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि महिला ने फर्श पर पहले से ही तेल जैसा पानी डाल रखा होता है. इसके बाद भी वो पानी के साथ थोड़ा सर्फ डालती है जिस वजह से फर्श स्लिपरी हो जाता है और वो कुछ ही मिनट में फिसल जाती है. इस वीडियो पर काफी मजाकिया कमेंट किए गए हैं और ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है. एक ने तो घर में ऐसा करने से अच्छा बाहर सड़क पर भागने की सलाह दी है.