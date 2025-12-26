मेहमान चले गए और पीछे छोड़ गए खून से सना बिस्तर, होमस्टे में सामने आया रहस्यमयी नजारा! जानें क्या हुआ?

Homestay Horror: एक होमस्टे ऑपरेटर उस वक्त हैरान रह गई जब मेहमानों के चेकआउट के बाद उसके किराए के कमरे में बेड पर खून जैसा बड़ा दाग मिला. महिला ने इस घटना को फेसबुक पर शेयर किया, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. महिला के मुताबिक, मेहमानों ने एक दिन और रुकने की गुजारिश की थी. हालांकि, पहले से दूसरी बुकिंग होने के कारण वह यह अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकीं. मेहमानों को साफ तौर पर बता दिया गया था कि उन्हें दोपहर 12 बजे तक चेकआउट करना होगा.

क्लीनर के पहुंचने पर कमरे की हालत कैसी थी?

करीब 1 बजे जब क्लीनर कमरे में पहुंचा, तो अंदर का नजारा बेहद खराब था. बेड और बेडशीट पर खून जैसा दिखने वाला बड़ा दाग था, जो गद्दे तक में समा गया था. हालांकि, कमरे में खून की तेज गंध नहीं थी, जिससे तुरंत यह समझ पाना मुश्किल हो गया कि आखिर हुआ क्या था. इस डरावनी स्थिति को देखकर होमस्टे मालिक ने तुरंत मेहमानों से संपर्क करने की कोशिश की. उसने मैसेज किए और कॉल भी लगाए, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला. चेकआउट के बाद मेहमान पूरी तरह गायब हो चुके थे.

नुकसान की भरपाई क्यों नहीं हो पाई?

सोशल मीडिया यूजर्स के सवालों के जवाब में महिला ने बताया कि उसे लगा मेहमान अब वापस नहीं आएंगे. जिस प्लेटफॉर्म से बुकिंग हुई थी, वहां से अधिकतम RM150 तक का ही क्लेम संभव था, जो नुकसान के मुकाबले बहुत कम था. नतीजतन बेडशीट, गद्दा और तकिए फेंकने पड़े. महिला ने बताया कि कमरे को तुरंत साफ और डिसइंफेक्ट किया गया. नया गद्दा मंगवाया गया ताकि अगले मेहमान तय समय पर बिना किसी परेशानी के चेकइन कर सकें. इस पूरी प्रक्रिया का खर्च आखिरकार उसे खुद उठाना पड़ा.

डिपॉजिट सिस्टम को लेकर उसने क्या अपील की?

होमस्टे मालिक ने कहा कि ऐसी घटनाएं ही डिपॉजिट लेने की बड़ी वजह होती हैं. उसने यात्रियों से अपील की कि वे होस्ट्स को इसके लिए दोष न दें. उसके मुताबिक, ऑपरेटर्स को अक्सर ऐसे अनपेक्षित और महंगे हालातों का सामना करना पड़ता है. महिला ने लिखा कि वे पूरी कोशिश करते हैं कि होमस्टे साफ और आरामदायक रहे, ताकि हर मेहमान को अच्छा अनुभव मिले. साथ ही उसने उम्मीद जताई कि मेहमान भी प्रॉपर्टी के साथ वैसा ही व्यवहार करें, जैसा वे अपने घर के साथ करते हैं.