जानवरों में भी होते हैं लेस्बियन-गे? इतने पशुओं में दिखी समलैंगिकता; वैज्ञानिक भी हैरान

Homosexual In Animals: भले ही आज के समय में समलैंगिकता को लेकर लोगों के विचार अब खुलने लगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों में भी समलैंगिकता देखी गई है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 27, 2025, 04:35 PM IST
Homosexuality In Animals: दुनियाभर में समलैंगिकता को लेकर लोगों के अलग-अलग विचार हैं. कई देशों में तो समलैंगिक कपल्स को मान्यता भी नहीं दी जाती है. बता दें कि हाल ही में लॉस एंजेलिस में  माइकल श्मिट नाम के एक डिजाइनर की ओर से 'वूल सर्वाइव' के नाम से निटवियर का एक कलेक्शन पेश किया गया. इस कलेक्शन ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा ऐसा इसलिए क्योंकि इस निटवियर को समलैंगिक भेड़ों के पहले झुंड के ऊन से बनाया गया था. 

जानवरों में समलैंगिकता 

जर्मनी के डिजाइनर माइकल श्मिट की ओर से इस कलेक्शन को लॉन्च किया गया. उन्होंने समान लिंग वाले साथी को पसंद करने वाले भेड़ों से बनी ऊन का न्यूयॉर्क फैशन शो में प्रदर्शन किया. इस एग्जिबिशन के बाद हर किसी के मन में सवाल उठा है कि क्या इंसानों की तरह जानवरों में भी समलैंगिक कपल होते हैं? बता दें कि जिस तरह हमारे समाज में समलैंगिक जोड़ों को अस्वीकार किया जाता है उसी तरह जानवरों में भी उनके समलैंगिक होने पर उनकी हत्या कर दी जाती है. यह पहली बार सुर्खियों में आया है.   

जानवरों में समलैंगिक संबंध 

डिजाइनर माइकल श्मिट ने समलैंगिक भेड़ों को मौत से बचाने के लिए सेक्स पॉजिटिव धागे बनाने का काम किया. वैज्ञानिकों ने इस घटना के बाद अंदाजा लगाया कि लगभग 8 प्रतिशत भेड़ दूसरे पुरुष भेड़ की तरफ आकर्षित होते हैं. ऑस्ट्रिया के नोबेल पुरस्कार विजेता जूलॉजिस्ट कोनराड लॉरेंज ने साल 1960 में 1500 से ज्यादा जानवरों पर कई तरह की रिसर्च की थी. उनकी ओर से किए गए शोध के मुताबिक 450 प्रजातियों के जीव समलैंगिक होते हैं.     

कौनसे जानवर में होती है समलैंगिकता? 

बता दें कि हर तरह के जानवर अलग-अलग तरीके से समलैंगिक व्यवहार करते हैं. जानवरों पर रिसर्च करने वाले कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पालतू जानवरों में हार्मोन से जुड़ी परेशानी के चलते समलैंगिक व्यवहार होने लगता है. खासतौर से पालतू गाय और कुत्तों में मीडिएटेड डिसऑर्ड यानी हार्मोनल बदलाव के चलते होमोसेक्शुअलिटी देखी जा सकती है. इतना ही नहीं हाथी और शेरनी जैसे जंगली जानवरों में भी समलैंगिकता देखी जा सकती है. 

