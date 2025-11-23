Find My Phone फेल, iCloud पासवर्ड भूला... फिर भी घर तक कैसे पहुंचा पत्नी का iPhone?

Trending Photos
Viral Story: एक भारतीय शख्स के लिए अपनी पत्नी का खोया हुआ iPhone ढूंढने का तनाव अंत में ईमानदारी की एक मिसाल बन गया. अगली सुबह एक ऑटो ड्राइवर ने वह फोन लौटा दिया. @SrinivasFitness हैंडल से एक्स पर पोस्ट करने वाले इस शख्स ने बताया कि कैसे यह पूरा मामला सामने आया और कैसे एक छोटे से नेक काम ने सब कुछ बदल दिया.
रात भर कैसे ढूंढा गया?
उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि उनकी पत्नी का iPhone खो गया था. उन्होंने लिखा कि उन्होंने फोन पर दस से ज्यादा बार कॉल करने की कोशिश की. एक बार किसी ने फोन उठाया भी और हिंदी में बात की, लेकिन फिर फोन बंद कर दिया गया. उन्होंने यह भी बताया कि फोन को आसानी से बंद किया जा सकता था और उनकी पत्नी को अपना iCloud पासवर्ड याद नहीं था, इसलिए वे 'फाइंड माय फोन' (Find My Phone) फीचर का इस्तेमाल भी नहीं कर पाए. उन्होंने लोगों से पूछा था कि क्या फोन ढूंढने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है.
अगले दिन खुशी वाली बात क्या हुई?
अगले दिन उन्होंने एक नया अपडेट शेयर किया, जिसने कहानी को खुशी वाला मोड़ दिया. उन्होंने बताया कि उन्हें फोन मिल गया है और स्वामी नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने उसे लौटाया है. उन्होंने बताया कि फोन रात भर ऑटो की सीट पर बंद पड़ा रहा. सुबह स्वामी जब ऑटो साफ कर रहे थे तो उन्हें फोन मिला. उन्होंने उसे चार्ज किया, अपनी पत्नी का वॉलपेपर देखा, उसे पहचाना और फिर फोन को उनके घर पहुंचा दिया. उन्होंने इस ईमानदारी के लिए ऑटो ड्राइवर को धन्यवाद कहा.
Om Namo Venkateshaya
Got the Mobile Back
Thanks to Auto Swamy
Mobile switched off and stayed in Auto seat throughout the night
When the Swamy cleaning the auto in the morning, he saw it, charged the mobile saw my wife wallpaper, recognised and returned to my House… https://t.co/knPR7lrLMt pic.twitter.com/QRBUR6S9E1
— (@SrinivasFitness) November 21, 2025
सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या रिएक्शन दिया?
ऑटो ड्राइवर के इस नेक काम ने सोशल मीडिया पर कई लोगों का दिल छू लिया. इस पोस्ट को एक्स पर दो लाख से ज्यादा बार देखा गया है और कई यूजर्स ने स्वामी की तारीफ की. लोगों ने कहा कि उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन लौटाकर एक महान उदाहरण पेश किया है. एक यूजर ने कमेंट किया, "हाल ही में मेरे परिवार के साथ भी ऐसी ही घटना हुई. मेरा परिवार हैदराबाद में एक शादी में गया था. हमारे एक रिश्तेदार को लगा कि उनका हार गुम हो गया है. उन्होंने हर जगह तलाशा, जब नहीं मिला तो सीसीटीवी फुटेज देखने गए. तब वहां मौजूद महिला ने हार लौटा दिया और कहा कि यह एक सफाईकर्मी को मिला था और उसने वापस किया है. जब उन्हें कुछ पैसे देने की पेशकश की गई, तो उन्होंने मना कर दिया." एक अन्य यूजर ने कहा, "उन्हें सलाम."