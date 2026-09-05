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सड़क पर गिरा लाखों का MacBook, ई-रिक्शा ड्राइवर ने ढूंढकर लौटाया! लड़के ने बताया ईमानदारी का दिल छू लेने वाला किस्सा

बारिश की तेज धार, रात का वक्त और अगले दिन ट्रिप पर जाने की जल्दी. ऐसे में बाइक से करीब 2 लाख रुपये का MacBook, डायरी और जरूरी सामान से भरा बॉक्स सड़क पर गिर गया. युवक को घर पहुंचने के बाद इसका पता चला तो उसने कई किलोमीटर तक बारिश में तलाश की. आखिरकार एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने बॉक्स उठाकर सुरक्षित रखा और युवक को वापस कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 05, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 12:31 PM IST
सड़क पर गिरा लाखों का MacBook, ई-रिक्शा ड्राइवर ने ढूंढकर लौटाया! लड़के ने बताया ईमानदारी का दिल छू लेने वाला किस्सा
Image Credit: ई-रिक्शा ड्राइवर ने मालिक को खोजकर लौटाया उसका MacBook! Image credit: instagram/@girirajkumari_jhala

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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