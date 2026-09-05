/सड़क पर गिरा लाखों का MacBook, ई-रिक्शा ड्राइवर ने ढूंढकर लौटाया! लड़के ने बताया ईमानदारी का दिल छू लेने वाला किस्सा

यह कहानी हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि मुश्किल वक्त में एक अनजान इंसान की छोटी सी ईमानदारी कितनी बड़ी राहत दे सकती है. हर्षित सुरेका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह रात करीब 10 बजे जिम से बाइक पर घर लौट रहे थे. बाहर तेज बारिश हो रही थी और उन्हें अगले दिन एक ट्रिप के लिए निकलना था.
हर्षित की बाइक के पीछे लगा टॉप बॉक्स रास्ते में कहीं गिर गया. उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी. उस बॉक्स में कोई मामूली सामान नहीं था. उसमें करीब 2 लाख रुपये का MacBook, उनकी पर्सनल डायरी और कई दूसरी जरूरी चीजें रखी थीं. घर पहुंचकर जब हर्षित बाइक से उतरे, तब उन्हें पता चला कि पीछे लगा बॉक्स गायब है. कुछ सेकंड के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर बॉक्स कहां गिरा होगा. इसके बाद उन्होंने बिना देर किए उसी रास्ते पर वापस जाने का फैसला किया.
हर्षित ने अपनी बाइक उठाई और उसी रास्ते पर बॉक्स की तलाश शुरू कर दी. उस समय बारिश लगातार हो रही थी. इसके बावजूद वह करीब 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क के किनारे और आसपास की जगहों पर देखते रहे. रास्ते में जो लोग बारिश की वजह से कहीं रुके हुए थे, हर्षित उनसे भी पूछते रहे कि क्या उन्होंने बाइक से कोई बॉक्स गिरते देखा है. काफी तलाश के बाद उन्हें एक शख्स से कुछ जानकारी मिली.
एक व्यक्ति ने हर्षित को बताया कि एक जगह बॉक्स गिरा था और वहां से एक ई-रिक्शा ड्राइवर उसे उठाकर ले गया है. यह सुनकर हर्षित को थोड़ी उम्मीद जगी. लेकिन ड्राइवर का नाम या नंबर उनके पास नहीं था. हर्षित नुकसान की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंच गए. वहां इंतजार करते हुए अचानक उन्हें बॉक्स पर लगे कुछ स्टिकर्स याद आए. उन स्टिकर्स पर उनके Instagram और YouTube हैंडल लिखे हुए थे.
हर्षित ने तुरंत अपना Instagram खोला और मैसेज रिक्वेस्ट चेक करने लगे. उन्हें उम्मीद थी कि शायद बॉक्स उठाने वाले व्यक्ति ने किसी तरह उनसे संपर्क करने की कोशिश की होगी. और उनकी उम्मीद सच निकली. मैसेज रिक्वेस्ट में एक मैसेज मौजूद था, जिसमें ई-रिक्शा ड्राइवर का फोन नंबर भेजा गया था. हर्षित ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया. दूसरी तरफ से ड्राइवर ने फोन उठाया और बताया कि बॉक्स उसी के पास है. हर्षित के लिए यह सुनना किसी राहत से कम नहीं था. महंगा MacBook ही नहीं, उनकी डायरी और बाकी जरूरी सामान भी सुरक्षित था.
हर्षित ने ड्राइवर से मिलने के लिए अपनी बाइक घुमाई और करीब 4 से 5 किलोमीटर दूसरी दिशा में चले गए. आखिरकार उनकी मुलाकात उस ई-रिक्शा ड्राइवर से हुई, जिसने सड़क से बॉक्स उठाया था. जब हर्षित को अपना सामान वापस मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उन्होंने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और उसकी ईमानदारी के बदले कुछ पैसे देने की कोशिश की. लेकिन ड्राइवर ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया.
हर्षित के लिए इस पूरे अनुभव की सबसे खास बात यही थी. सड़क पर पड़ा एक ऐसा बॉक्स किसी के लिए बड़ी कीमत रखता था. उसमें करीब 2 लाख रुपये का MacBook था. इसके बावजूद ड्राइवर ने उसे अपने पास रखने या बेचने की कोशिश नहीं की. उसने सामान को सुरक्षित रखा और मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की. हर्षित ने अपने Instagram वीडियो में इसी बात को सबसे ज्यादा महसूस किया और ड्राइवर का दिल से शुक्रिया अदा किया.
वीडियो के आखिर में हर्षित ने लोगों से किसी को देखकर तुरंत जजमेंटल होने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि दुनिया रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है. बुरे लोग जरूर हैं, लेकिन अच्छे काम करने वाले लोग भी कम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अगर हम अच्छा करते हैं तो कई बार अच्छाई किसी दूसरे रास्ते से हमारे पास वापस लौटकर आती है. हर्षित ने ड्राइवर को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह उसका शुक्रिया किस तरह अदा करें.
हर्षित की यह कहानी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों को भी काफी पसंद आई. कई यूजर्स ने ई-रिक्शा ड्राइवर की ईमानदारी की तारीफ की और कहा कि ऐसी घटनाएं इंसानियत पर भरोसा बनाए रखती हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे कर्म पर भरोसा है." वहीं, एक दूसरे यूजर ने कहा कि अच्छे लोगों के अभी भी मौजूद होने का एहसास इतना भावुक करने वाला है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. एक अन्य यूजर ने इस घटना को बेहद खूबसूरत कहानी बताया.
हर्षित का MacBook वापस मिलना सिर्फ एक महंगा सामान वापस मिलने की कहानी नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी भी है, जो किसी अनजान इंसान की ईमानदारी से दोबारा मजबूत हुआ. बारिश भरी रात में सड़क पर पड़ा बॉक्स किसी और के लिए मौका हो सकता था, लेकिन उस ई-रिक्शा ड्राइवर ने उसे जिम्मेदारी समझा. शायद इसी वजह से हर्षित की यह कहानी लोगों को इतनी पसंद आ रही है. क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं ही याद दिलाती हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है.