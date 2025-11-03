Advertisement
पिंजरों में रहते हैं इस शहर के लोग! सोने के लिए बस एक बिस्तर, किराया तो होश उड़ा देगा

Hong Kong Cage Homes: जब 'हांग कांग सिटी' (Hong Kong) का जिक्र आता है तब हमेशा लग्जरी कारों और ऊंची इमारतों की बात होती है, लेकिन क्या आप इस चकाचौंध के पीछे का अंधेरा देख पाते हैं. इस चमक-दमक के पीछे एक काला सच छुपा है जो पूरे समाज को शर्मिंदा कर सकता है. यहां इंसान भी जानवरों की तरह पिंजरे में रहते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:53 AM IST
Hong Kong Cage Homes: दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो बाहर से लग्जरी लाइफ और चमक-दमक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अंदर का सच अंदर ही रह जाता है. ऐसा ही एक शहर हांगकांग भी है. ये शहर दक्षिणी चीन में पर्ल नदी के मुहाने पर बसा है. जब हांगकांग सिटी का जिक्र आता है तब हमेशा लग्जरी कारों और ऊंची इमारतों की बात होती है, लेकिन क्या आप इस चकाचौंध के पीछे का अंधेरा देख पाते हैं. इस चमक-दमक के पीछे एक काला सच छुपा है जो पूरे समाज को शर्मिंदा कर सकता है. यहां इंसान भी जानवरों की तरह पिंजरे में रहते हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @joehattab_hindi नाम के हैंडल से हांग कांग शहर का एक वीडियो पोस्ट किया गया है और इस वीडियो में शहर के पीछे का वो काला सच दिखाया गया है जिसे कोई कैमरा नहीं दिखाना चाहता है. वीडियो में नर्क से भी बेकार जीवन दिखाई देता है. यहां इंसान जानवरों की तरह पिंजरों में रहने को मजबूर हैं. इन्हें ‘केज होम्स’ या ‘बेडस्पेस अपार्टमेंट्स’ कहते हैं. यहां आप सिर्फ नींद पूरी कर सकते ही जिंदगी नहीं.
यह भी पढ़ें: इस देश में नहीं है एक भी नदी! कैसे प्यास बुझाते हैं यहां के लोग?

50 हजार रुपये है किराया
यहां करीब 2.2 लाख लोग 2025 में भी नर्क जैसी जिंदगी जी रहे हैं. इसमें ज्यादातर बुजुर्ग, नए इमिग्रेंट्स, कम मजदूरी वाले मजदूर और बच्चे शामिल है. लोहे के पिंजरों में सोने के लिए बस एक बिस्तर है और कुछ भी नहीं. बिस्तर के लिए भी ठीक से जगह नहीं है एक के ऊपर एक बेड लगे हैं. इस नर्क जैसी जिंदगी के लिए भी करीब 1500 से 4000 हांग कांग डॉलर(लगभग 16,000 से 50,000 भारतीय रुपये) तक देने पड़ते हैं.
यह भी पढ़ें: कभी देखा है इतना बड़ा मुर्गा? वजन और हाइट जानकर आ जाएगा चक्कर

घर है या जेल?
यहां लोग 50 हजार रुपये किराया देकर भी सिर्फ 16 वर्ग फुट में जिंदगी जीने का मजबूर हैं. यहां लोग बिना हवा और रोशनी के रह रहे है. प्राइवेसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @joehattab_hindi

क्यों बने ये अपार्टमेंट्स?
दरअसल इस जेल जैसी जिंदगी की कहानी लगभग 70 साल पहले शुरू होती है. ये कहानी 1950 से 60 के दशक से शुरू होती है. तब चीन में माइग्रेंट वर्कर्स  की बाढ़ आ गई थी. इस दौरान वर्कर्स की आबादी इतनी हो गई थी कि सरकार उनके लिए निवास का इंतजाम नहीं कर पाई. इसका नतीजा ये हुआ कि पुरानी इमारतों को ही सबडिवाइड कर छोटे छोटे ‘केज’ या ‘कॉफिन क्यूबिकल्स’ बना दिए गए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

