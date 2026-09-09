/दर्द भरी दास्तां! सांवले रंग के ताने, पति को गंभीर बीमारी... हॉन्गकॉन्ग क्रिएटर ने भारतीय मेड के लिए जुटाए 5 लाख रुपये

सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं जो इंसानियत पर हमारा भरोसा मजबूत कर देती हैं. हॉन्गकॉन्ग की एक कंटेंट क्रिएटर अबीर तबखी ने अपनी भारतीय डोमेस्टिक हेल्प मरियम शेख के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. मरियम के खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए अबीर ने एक ऑनलाइन क्राउडफंडिंग कैंपेन शुरू किया और देखते ही देखते लाखों रुपये जुटा लिए.
सोशल मीडिया की दुनिया में रोज हजारों वीडियो वायरल होते हैं लेकिन कुछ खबरें सीधे दिल को छू जाती हैं. हॉन्गकॉन्ग की पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर अबीर तबखी ने अपनी भारतीय डोमेस्टिक हेल्प मरियम शेख की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. मरियम सालों से अबीर के घर पर काम कर रही हैं और दोनों के बीच सिर्फ मालकिन-कर्मचारी का ही नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती का रिश्ता बन चुका है. अबीर ने मरियम के खुद के घर के सपने को सच करने के लिए इंटरनेट पर फंड जुटाना शुरू किया है.
खुद के घर के लिए तरस रही हैं मरियम
अबीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने मरियम के साथ बिताए गए सालों की कई फोटो अपलोड कीं. अबीर ने बताया कि मरियम कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराती रहती हैं लेकिन उनकी असल जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी रही है. मरियम का आज तक अपना कोई घर नहीं है और वो एक ऐसे घर का सपना देख रही हैं जिसे वो अपना कह सकें. इसी सपने को पूरा करने के लिए अबीर ने GoFundMe नाम की वेबसाइट पर एक फंडरेजर पेज शुरू किया.
बचपन से सहा शोषण
अबीर ने मरियम के अतीत के बारे में जो बातें बताईं वो किसी का भी दिल दहला सकती हैं. उन्होंने लिखा कि मरियम को 5 साल की उम्र में जिस परिवार ने गोद लिया था, उसी ने सालों तक उनसे बिना देखभाल के घर के सारे काम करवाए. मरियम जो भी पैसे कमाती थीं, उनका परिवार उधार के नाम पर छीन लेता था या खुद रख लेता था. जब भी मरियम से कोई गलती होती तो उन्हें गाइड करने के बजाय शारीरिक और मानसिक सजा दी जाती थी.
अबीर के मुताबिक, सालों तक हुए इस दुर्व्यवहार की वजह से मरियम का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका है. उन्हें न सिर्फ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ी, बल्कि उनके लुक और सांवली रंगत को लेकर भी काफी मजाक उड़ाया गया. इन सब टॉर्चर से तंग आकर मरियम ने आखिरकार उस घर को छोड़ दिया लेकिन इसके बाद उनके पास रहने के लिए खुद की कोई छत नहीं बची.
पति की गंभीर बीमारी और पैसों की तंगी
मरियम की ज़िंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं बची हैं क्योंकि वो हर महीने अपने पति के इलाज का भारी बिल भर रही हैं. मरियम के पति एक गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं. इतने बड़े दुख और आर्थिक तंगी के बावजूद मरियम हर दिन चेहरे पर पॉजिटिविटी और मुस्कान लेकर अबीर के घर काम पर आती हैं.
4.7 लाख रुपये का फंड हुआ इकट्ठा
अबीर का कहना है कि यह कैंपेन उस इंसान को वापस देने की एक कोशिश है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगा दी. इस कैंपेन का कुल टारगेट लगभग 5.7 लाख रुपये (4,500 पाउंड) जुटाने का है. अब तक 250 से ज्यादा लोग आगे आए हैं और करीब 4.7 लाख रुपये (3,688 पाउंड) से ज्यादा का फंड जमा हो चुका है. लोग दिल खोलकर मरियम की मदद के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं.
इंटरनेट पर लोग कर रहे हैं अबीर की जमकर तारीफ
अबीर की इस पहल की सोशल मीडिया पर हर कोई तारीफ कर रहा है. यूजर्स कमेंट करके अबीर को थैंक यू बोल रहे हैं और मरियम के बेहतर भविष्य की दुआ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि आप मरियम के लिए जो कर रही हैं उसके लिए आपसे प्यार हो गया है. वहीं दूसरे यूजर्स मरियम को ढेर सारा प्यार और शांति मिलने की दुआएं दे रहे हैं. अबीर के इस कदम ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसानियत जिंदा हो तो सरहदें और भाषा कभी आड़े नहीं आतीं.