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Hindi Newsजरा हटकेलग्जरी शहर और गत्ते का घर! कार्डबोर्ड बॉक्स में छुट्टी बिताने को मजबूर महिलाएं, वायरल वीडियो ने खोली इस शहर की पोल

लग्जरी शहर और गत्ते का घर! कार्डबोर्ड बॉक्स में छुट्टी बिताने को मजबूर महिलाएं, वायरल वीडियो ने खोली इस शहर की पोल

Hong Kong Domestic Workers Viral Video: दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक, हांगकांग की सड़कों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने 'अमीर-गरीब' की गहरी खाई को उजागर कर दिया है. वीडियो में हजारों घरेलू कामगारों (Domestic Workers) को अपनी छुट्टी वाले दिन फुटपाथों और ब्रिजों के नीचे कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर समय बिताते देखा जा रहा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:14 AM IST
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Image credit: Instagram/@the.tale.of.travel
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Hong Kong Domestic Workers Viral Video: चीन के बारे में दुनिया के लोगों के पास बहुत कम जानकारी रहती है. दूर से देखने वाले लोग इस देश की वह हकीकत कभी नहीं देख पाते, जो वहां हो रही होती है. वैसे तो चीन का हांगकांग शहर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता है. यहां ऊंची इमारतें, बड़े-बड़े लग्जरी मॉल और दुनियाभर की चकाचौंध रहती है. लेकिन इसके पीछे एक ऐसी तस्वीर छिपी है, जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है. सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें हांगकांग के फुटपाथों और पुलों के नीचे सैकड़ों घरेलू कामगार (Domestic Workers) अपनी छुट्टी का दिन गत्ते के डिब्बों (Cardboard Boxes) के अंदर बिताते नजर आ रहे हैं. ये वहां की इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाने वाली विदेशी (फिलीपींस और इंडोनेशिया) से आई हुई महिलाएं बताई जा रही हैं. वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि ये रविवार को अपनी छुट्टी वाले दिन सड़कों पर डेरा डालती हैं.

कार्डबोर्ड बॉक्स में क्यों रहने को मजबूर महिलाएं?

इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि हजारों की संख्या में दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं, जो ज्यादातर फिलीपींस और इंडोनेशिया से आती हैं, वे रविवार को छुट्टी वाले दिन अपने मालिकों के घरों से निकलकर बाहर सड़कों या फुटपाथ पर गत्ते के डिब्बों में रहती हैं. क्योंकि ये महिलाएं हफ्ते के 6 दिन अपने Employers के छोटे घरों में रहती हैं. लेकिन छुट्टी के दिन उन्हें अक्सर घर से बाहर रहने को कहा जाता है या वे खुद थोड़ी प्राइवेसी की तलाश में बाहर आती हैं, जिससे फोन पर परिवार से बात कर सकें या सो सकें. इसके लिए ये महिलाएं पुलों, सड़कों के किनारे और अंडरपास के नीचे कार्डबोर्ड के डिब्बों से अस्थायी दीवारें बना लेती हैं. यही उनका एक दिन का घर बन जाता है.

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'संडे' की वह कड़वी हकीकत

हांगकांग में कानूनन है कि वहां घर में काम करने वाली सहायिकाओं को अपने मालिक के घर में ही रहना अनिवार्य है. इसको वहां Live-in rule नाम से जाना जाता है. रविवार को जब उनकी छुट्टी होती है, तो उनके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं होती. वे कैफे या होटल का खर्च नहीं उठा सकतीं, इसलिए वे सड़कों, फुटपाथों और ओवरब्रिज के नीचे कार्डबोर्ड बिछाकर अपना 'संडे' मनाती हैं.

वीडियो ने खोली अमीरी-गरीबी की खाई

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या यही एक मॉर्डन और अमीर शहर की असली तस्वीर है. लोगों का कहना है कि जिस शहर की अर्थव्यवस्था इन कामगारों पर टिकी है, वहीं उन्हें बुनियादी रहने की जगह भी नहीं मिलती.

'इनविजिबल लेबर क्राइसिस' का नाम दिया गया

इस पूरी स्थिति को कई लोग 'इनविजिबल लेबर क्राइसिस' यानी अदृश्य श्रम संकट कह रहे हैं. मतलब यह कि ये कामगार शहर को चलाते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं नजरअंदाज कर दी जाती हैं. वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने भी लिखा कि ये महिलाएं पूरे हफ्ते दूसरों के घर संभालती हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है.

सिर्फ 24 घंटे की छुट्टी, लेकिन बिना छत के

इन घरेलू कामगारों को हफ्ते में सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है. लेकिन यह छुट्टी भी उनके लिए सुकून नहीं, बल्कि परेशानी बन जाती है. क्योंकि उस दिन उनके पास रहने या आराम करने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं होती. ऐसे में उन्हें मजबूरी में सड़क किनारे ही समय बिताना पड़ता है.

इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हांगकांग सरकार और Employers की आलोचना कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि इतने अमीर शहर में इन मेहनतकश महिलाओं के लिए एक 'कम्युनिटी सेंटर' तक नहीं है? कई लोगों ने इसे 'मानवाधिकारों का उल्लंघन' बताया है, जहां इंसानों को गत्ते के डिब्बों में जानवरों की तरह बैठने पर मजबूर होना पड़ता है.

खराब रहन-सहन की स्थिति

हांगकांग में इन कामगार महिलाओं को अक्सर रसोईघर में, सोफे पर या अलमारी जैसी छोटी जगहों में सोने को मजबूर किया जाता है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि काम के घंटों की कोई सीमा नहीं है और अक्सर उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करना पड़ता है.

क्या है प्रशासन का रुख?

सरकार का तर्क है कि 'लाइव-इन रूल' स्थानीय नौकरियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. हालांकि, मानवाधिकार कार्यकर्ता सालों से मांग कर रहे हैं कि इन महिलाओं को छुट्टी के दिन रहने के लिए सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए और रहने की शर्तों में सुधार होना चाहिए.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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