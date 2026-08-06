/भूख से तड़पता रहा 5 साल का बेटा, मां की क्रूरता से हुई दर्दनाक मौत; कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा

मां-बेटे का रिश्ता दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है. कहा जाता है कि मां अपने बच्चे को खुद भूखी रहकर भी खाना खिलाती है. लेकिन हांगकांग से सामने आए एक मामले ने इस भरोसे को झकझोर कर रख दिया. यहां एक महिला पर अपने ही पांच साल के बेटे को कई दिनों तक भूखा रखने, उसके साथ लगातार मारपीट करने और आखिरकार उसकी मौत का कारण बनने का आरोप साबित हुआ.
इस दर्दनाक मामले में अदालत ने महिला को 22 साल की जेल की सजा सुनाई है. फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायिक जीवन में बच्चों के साथ इतनी भयावह क्रूरता का मामला बहुत कम देखा है. बच्चे की हालत और उसके साथ हुए अत्याचार की जानकारी सामने आने के बाद यह मामला पूरे हांगकांग में चर्चा का विषय बन गया. कोर्ट ने इस मामले को बच्चों के साथ क्रूरता के सबसे गंभीर मामलों में से एक बताया.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला सितंबर 2022 का है. आरोपी महिला की उम्र 37 साल बताई गई है. उस पर आरोप था कि उसने अपने पांच साल के बेटे को लंबे समय तक पर्याप्त खाना नहीं दिया और उसके साथ लगातार शारीरिक हिंसा की. बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद मामला अधिकारियों तक पहुंचा. जांच शुरू हुई तो कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने पुलिस और डॉक्टरों तक को हैरान कर दिया. मामला अदालत पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की जानकारी पेश की गई.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात बच्चे का वजन था. मौत के समय उसका वजन सिर्फ 9.7 किलोग्राम था, जबकि उसकी उम्र के बच्चे का सामान्य वजन इससे लगभग दोगुना होना चाहिए था. उसकी लंबाई करीब एक मीटर थी, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर और कुपोषित हो चुका था. डॉक्टरों के मुताबिक, लंबे समय तक पर्याप्त भोजन नहीं मिलने की वजह से उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया था.
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बच्चे के शरीर पर 129 अलग-अलग चोटों के निशान थे. रिपोर्ट के अनुसार, उसके साथ लगातार मारपीट की जाती थी. कई बार उसे जबरन खाना खिलाने की कोशिश की गई, उसका मुंह दबाया गया और उसके शरीर को जोर-जोर से पकड़कर रगड़ा गया. इन सबूतों से साफ हो गया कि बच्चा लंबे समय से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था.
डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के दौरान पाया कि बच्चे के पेट में खाने का कोई अवशेष नहीं था. इससे यह अंदाजा लगाया गया कि मौत से पहले उसे कई दिनों तक खाना नहीं दिया गया था. मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अदालत को बताया कि लगातार भूखे रहने की वजह से उसका शरीर धीरे-धीरे जवाब देने लगा और आखिरकार उसकी मौत हो गई.
अदालत में सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि महिला अपने बेटे को घर के एक कमरे में अलग रखती थी. बताया गया कि वह उसे सप्ताह में केवल कुछ बार ही कमरे से बाहर निकलने देती थी. इतना ही नहीं, जब बच्चा लंबे समय तक स्कूल नहीं गया, तब भी महिला ने शिक्षकों से झूठ बोलकर असली वजह छिपाने की कोशिश की. जांच एजेंसियों का कहना था कि अगर समय रहते सच्चाई सामने आ जाती, तो शायद बच्चे की जान बचाई जा सकती थी.
हाई कोर्ट की जज सुजाना डी'अल्मेडा रेमेडियोस ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला बेहद दर्दनाक है. उन्होंने कहा कि बच्चे की मौत सिर्फ लापरवाही से नहीं, बल्कि लगातार की गई क्रूरता और जानबूझकर भोजन नहीं देने की वजह से हुई. जज ने टिप्पणी की कि आरोपी के व्यवहार में कहीं भी मां जैसी संवेदनशीलता दिखाई नहीं दी. उन्होंने यह भी कहा कि यह समझना मुश्किल है कि कोई मां अपने ही बच्चे के साथ इतना अमानवीय व्यवहार कैसे कर सकती है.
महिला ने अदालत में गैर-इरादतन हत्या और बच्चे के साथ क्रूरता के आरोप स्वीकार कर लिए. कानून के मुताबिक, गैर-इरादतन हत्या के मामले में उम्रकैद तक की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई. इसके अलावा बच्चे के साथ क्रूरता करने के मामले में अलग से 2 साल की सजा दी गई. अदालत ने दोनों सजाएं एक के बाद एक पूरी करने का आदेश दिया. इस तरह महिला को कुल 22 साल जेल में बिताने होंगे.
इस मामले ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्कूल, पड़ोस और समाज को ऐसे मामलों में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है. अगर किसी बच्चे के व्यवहार, स्वास्थ्य या स्कूल आने-जाने में अचानक बदलाव दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हांगकांग की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह याद दिलाती है कि बच्चों के साथ होने वाली हिंसा अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपी रह जाती है. समय पर सतर्कता और संवेदनशीलता ही ऐसे मासूमों की जान बचा सकती है.