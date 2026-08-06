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भूख से तड़पता रहा 5 साल का बेटा, मां की क्रूरता से हुई दर्दनाक मौत; कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा

हांगकांग की एक अदालत ने अपने ही पांच साल के बेटे को भूखा रखकर मौत के मुंह में धकेलने वाली महिला को 22 साल की जेल की सजा सुनाई है. जांच में सामने आया कि बच्चे को लंबे समय तक खाना नहीं दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर के एक कमरे में अलग रखा जाता था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 129 चोटों के निशान मिले और पेट पूरी तरह खाली था.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 06, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:23 AM IST
भूख से तड़पता रहा 5 साल का बेटा, मां की क्रूरता से हुई दर्दनाक मौत; कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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