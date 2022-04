पेट्रोल पंप का खौफनाक मंजर, अचानक जमीन में समा गए कई लोग; देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Horrible Scene of Petrol Pump: सोशल मीडिया पर आपने कई सारे भयानक दृश्य देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं. उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो एक पेट्रोल पंप का है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर खड़ा शख्स अचानक एक गड्ढे में समा जाता है. सीसीटीवी कैमरे में यह खौफनाक मंजर कैद हो गया.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी पेट्रोल डलवाने आए लोगों की गाड़ी में तेल डाल रहे होते हैं. इस दौरान कई ग्राहक पेट्रोल पंप पर खड़े नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक ग्राहक के फोन में घंटी बजती है और वह अपने फोन को कान में लगाकर इधर-उधर चलने लगता है. यहीं पर एक खौफनाक चीज होती है. दरअसल, शख्स जिस जगह खड़ा होता है, वहां की जमीन अचानक से धंस जाती है. इसके बाद वह गड्ढे में समा जाता है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स के गड्ढे में समाते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी और पास खड़े ग्राहक भी उसे बचाने के लिए आगे आते हैं. हालांकि वह लोग भी एक-एक करके गड्ढे में धंसते चले जाते हैं. यह मंजर देखने में बहुत ही खतरनाक है. वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. वीडियो को @WWarped नाम के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया है. देखें रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो-

Watch out for the man hole. pic.twitter.com/Lc7dZ1rCcc

— W (@WWarped) August 18, 2021