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Hindi Newsजरा हटकेखौफनाक! मशीन ने उखाड़ दिए खोपड़ी के खाल, खुद का सिर हाथ में लेकर 200 मीटर भागी ये महिला! डॉक्टर भी रह गए दंग

खौफनाक! मशीन ने उखाड़ दिए खोपड़ी के खाल, खुद का सिर हाथ में लेकर 200 मीटर भागी ये महिला! डॉक्टर भी रह गए दंग

ऑस्ट्रेलिया की वैज्ञानिक डॉ. पिया विनबर्ग के साथ एक ऐसा भयानक औद्योगिक हादसा हुआ जिसमें उनके सिर की पूरी चमड़ी उखड़ गई. इसके बावजूद वह 200 मीटर पैदल चलकर मदद के लिए पहुंचीं. जानिए उनके बचने और समुद्री घास से ठीक होने का हैरान करने वाला सच.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 29, 2026, 06:46 AM IST
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खौफनाक! मशीन ने उखाड़ दिए खोपड़ी के खाल, खुद का सिर हाथ में लेकर 200 मीटर भागी ये महिला! डॉक्टर भी रह गए दंग

Horrific Accident: क्या कोई इंसान अपने सिर की पूरी चमड़ी उखड़ जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है? और क्या वह उस उखड़ी हुई चमड़ी को अपने ही हाथ में पकड़कर 200 मीटर तक पैदल चल सकता है? सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म का सबसे डरावना सीन लग सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक महिला वैज्ञानिक के साथ यह रूह कंपा देने वाला हादसा असल जिंदगी में हुआ है. डॉ. पिया विनबर्ग नाम की इस महिला ने न सिर्फ इस जानलेवा हादसे को झेला, बल्कि खुद को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया. आज उनकी यह कहानी और उनकी खुद की खोजी हुई तकनीक पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है.

जब मशीन ने खींच ली सिर की पूरी चमड़ी

यह खौफनाक घटना न्यू साउथ वेल्स में एक पुरानी पेपर मिल में बनी पायलट फैक्ट्री में घटी. 55 वर्षीय वैज्ञानिक डॉ. पिया विनबर्ग वहां समुद्री घास पर अपनी रिसर्च कर रही थीं. काम के दौरान सुरक्षा उपकरण पहनने के बावजूद, एक भारी-भरकम मशीन के शाफ्ट में उनके बाल बुरी तरह फंस गए. मशीन इतनी ताकतवर थी कि उसने पलक झपकते ही पिया के सिर की पूरी चमड़ी को उनकी खोपड़ी की हड्डी से अलग कर दिया.

अपनी ही उखड़ी हुई त्वचा हाथ में लेकर चलीं

इस खौफनाक हादसे और भारी मात्रा में खून बहने के बाद भी पिया ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने किसी तरह खुद को मशीन से अलग किया, जमीन पर गिरी अपने सिर की चमड़ी और बालों को उठाया और 200 मीटर दूर मौजूद लैबोरेट्री की तरफ पैदल चल पड़ीं. जब वह खून से पूरी तरह लथपथ हालत में लैब के अंदर घुसीं, तो उनकी सहकर्मी रेचल हैरान रह गईं. पिया के हाथ में उनका मोबाइल और उनके ही सिर की कटी हुई चमड़ी थी, जबकि उनके सिर के ऊपर सिर्फ सफेद खोपड़ी की हड्डी दिखाई दे रही थी.

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6 घंटे की जटिल सर्जरी और जादुई समुद्री घास

अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने करीब 6 घंटे तक इमरजेंसी सर्जरी की. पिया के सिर की नसें इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थीं कि पुरानी चमड़ी को दोबारा जोड़ना नामुमकिन था. डॉक्टरों ने उनकी जांघ से चमड़ी निकालकर उनकी खोपड़ी पर स्टेपल कर दी. लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब पिया ने अपनी ही बनाई 'सीवीड मॉइस्चराइजर जेल' को अपने सिर पर लगाना शुरू किया. पिया के मुताबिक, इस जेल की वजह से उनके सिर की त्वचा बिना किसी निशान के इतनी बेहतर तरीके से ठीक हो गई जैसी किसी छोटे बच्चे की नई स्किन होती है.

सिर पर बना दिया गया था बालों का 'गुब्बारा'

पिया को अपने बाल और सामान्य सिर वापस पाने के लिए एक साल के अंदर 6 और बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा. डॉक्टरों ने उनके सिर के बचे हुए हिस्से के नीचे टिशू एक्सपैंडर बैग डाले. इन बैग्स में हर हफ्ते सलाइन वॉटर इंजेक्ट किया जाता था ताकि चमड़ी धीरे-धीरे खिंचकर बड़ी हो सके. जब पिया के सिर पर बालों वाली त्वचा का एक बड़ा गुब्बारा बन गया, तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उस खिंची हुई असली त्वचा को पूरे सिर पर फैलाकर सिल दिया. आज उनके सिर पर सिर्फ 4 सेंटीमीटर का एक छोटा सा हिस्सा बचा है, बाकी पूरे सिर पर उनके असली बाल वापस आ चुके हैं.

'त्वचा सिर्फ रैपिंग पेपर नहीं है'

पिया का कहना है कि इस हादसे से पहले वह सिर की त्वचा को सिर्फ बाल उगाने वाली जगह समझती थीं, लेकिन अब वह समझ चुकी हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे समझदार और संवेदनशील अंग है. उनकी कंपनी 'फाइकोहेल्थ' अब इस समुद्री जेल पर और बड़े स्तर पर रिसर्च कर रही है ताकि इसके जरिए आग से जले हुए मरीजों, कैंसर की कीमोथेरेपी से खराब हुई त्वचा और बड़े घावों को आसानी से ठीक किया जा सके.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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