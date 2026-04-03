क्या सड़कों पर चलना है मौत को दावत देना? स्कूटी सवार पर गाय का खूनी हमला, लाठियों के दम पर बची जान; वायरल हुआ खौफनाक CCTV VIDEO

गुजरात के राजकोट जिले से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. कल्पना कीजिए, आप शांति से अपनी स्कूटी पर जा रहे हैं और अचानक सामने से आती एक गाय आप पर काल बनकर टूट पड़े. राजकोट के शिवनगर इलाके में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू गाय ने एक युवक को न सिर्फ सड़क पर पटका, बल्कि उसे लगातार कई मिनटों तक बेरहमी से रौंदा भी. सीसीटीवी (CCTV) में कैद हुई इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैल गइ.

हमला कैसे हुआ?

दरअसल, यह दिल दहला देने वाली घटना 30 मार्च को वेरावल गांव के शिवनगर इलाके का बताया जा रहा है. वहीं पीड़ित की पहचान पंकज सोलंकी के रूप में हुई है, जो अपनी एक्टिवा स्कूटी से इलाके से गुजर रहा था. तभी सामने से आ रही एक गाय अचानक आक्रामक हो गई और उसने सीधे पंकज की स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पंकज सड़क पर गिर पड़ा. इससे पहले कि वह संभल पाता, गाय ने अपने खुरों और सिर से उस पर हमला करना शुरू कर दिोया. लगभग दो मिनट तक चले इस 'मौत के तांडव' में पंकज बुरी तरह घायल हो गया और खुद को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा.

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Horrifying CCTV from Veraval, Rajkot, Gujarat: Stray bull attacks a man on a moped, knocks him down & tramples him. Bystanders rush in with sticks pic.twitter.com/gn3jnIlmP7 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 2, 2026

मदद कब और कैसे मिली?

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जैसे ही गाय ने हमला किया, आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े. शुरुआत में लोगों ने गाय को डराकर भगाने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू जानवर रुकने का नाम नहीं ले रहा था. पंकज की चीखें सुनकर भारी भीड़ जमा हो गई और अंत में लोगों ने लाठियों का सहारा लेकर गाय को वहां से खदेड़ा. यदि यह घटना किसी सुनसान जगह पर हुई होती, जहां तुरंत मदद न मिल पाती, तो परिणाम और भी गंभीर हो सकते थे. लोगों की सूझबूझ और बहादुरी के कारण ही पंकज को उस खूंखार जानवर के चंगुल से समय रहते छुड़ाया जा सका.

क्या अस्पताल में भर्ती युवक अब खतरे से बाहर है?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गाय के इस जानलेवा हमले में पंकज सोलंकी के शरीर पर कई गंभीर चोटें आईं. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है. शुरुआत में डॉक्टरों ने उनकी हालत काफी नाजुक और गंभीर बताई थी, जिससे परिवार और गांव में चिंता की लहर दौड़ गई थी. हालांकि, ताजा जानकारी के मुताबिक अब पंकज की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वह खतरे से बाहर हैं. अस्पताल में उनका इलाज जारी है, लेकिन इस हादसे के मानसिक सदमे से उबरने में उन्हें लंबा वक्त लग सकता है.