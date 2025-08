अरे आदमी है इसमें… उत्तरकाशी में बादल फटा, कार पलभर में बह गई, देखिए दिल दहला देने वाला मंजर

Uttarakhand Viral News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से भीषण तबाही मच गई. तेज बारिश और अचानक आए सैलाब ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया. इस दौरान एक ऐसा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. वीडियो में एक कार तेज बहाव में फंसी नजर आती है और पलक झपकते ही पानी में बह जाती है. कार के अंदर लोग मौजूद थे, लेकिन उनका आगे क्या हुआ, यह साफ नहीं हो सका.

वीडियो में कैद हुआ डरावना पल

सोशल मीडिया पर वायरल इस फुटेज में एक सेडान कार उफनते पानी में डगमगाती दिख रही है. पास ही ऊंचाई से खड़े होकर वीडियो बना रहे व्यक्ति की आवाज आती है. “वो देखो गाड़ी, गाड़ी है गाड़ी.” इसके कुछ ही पल बाद तेज बहाव कार को बहाकर दूर ले जाता है और फिर वह नजरों से ओझल हो जाती है. यह वीडियो करीब 30 सेकंड का है, जिसके बाद दृश्य कट जाता है.

धाराली गांव का आधा हिस्सा तबाह

मंगलवार दोपहर बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड से गंगोत्री जाने वाले प्रमुख पड़ाव धाराली गांव का लगभग आधा हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ. मकान, सड़कें और दुकानें पानी में बह गई. गांव में जगह-जगह मलबा भर गया है. मौसम की मार और ऊबड़-खाबड़ इलाका बचाव कार्य में बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है. बावजूद इसके राहत और बचाव कार्य तेज़ी से जारी हैं.

Disturbing visuals from Dharali, Uttarkashi.

A car filled with people seen being swept away in flash floods after a powerful cloudburst near Harshil.

Onlookers scream, “Aadmi hai isme... haan, haan aadmi hai!”

But the video cuts off. The car keeps drifting.

No update on what… pic.twitter.com/njkrUKhufE

— Yash Tiwari (@DrYashTiwari) August 6, 2025