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दोस्त को कच्चा चबा गया 'किलर शार्क', देखता रहा शख्स! सबमरीन से भी ज्यादा बड़ी, फिर ऐसे मिली डेडबॉडी

अमेरिका के सैन डिएगो में एक गोताखोर की खौफनाक मौत ने सभी को दहला दिया, जब एक विशाल शार्क ने उसे जिंदा निगल लिया. इस घटना को उसके दोस्त ने अपनी आंखों से देखा, जो आज भी उस पल को भूल नहीं पाया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:41 AM IST
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दोस्त को कच्चा चबा गया 'किलर शार्क', देखता रहा शख्स! सबमरीन से भी ज्यादा बड़ी, फिर ऐसे मिली डेडबॉडी

अमेरिका के सैन डिएगो स्थित ला जोला कोव, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच और बेहतरीन डाइविंग स्पॉट्स में गिना जाता है, अचानक एक खौफनाक घटना का गवाह बन गया. 33 साल के रॉबर्ट पैम्पेरिन अपने दोस्त जेराल्ड लेहरर के साथ फ्री-डाइविंग के लिए गए थे. दोनों समुद्र में एबालोन नाम के समुद्री जीव को पकड़ने के लिए गोता लगा रहे थे. मौसम थोड़ा बादलों से घिरा था, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि अचानक एक डरावनी घटना नहीं हुई.

दोनों दोस्त अलग कैसे हो गए?

डाइविंग के दौरान दोनों धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर हो गए. जब उनके बीच करीब 30 फीट का फासला था, तभी लेहरर को अचानक हेल्प मी की आवाज सुनाई दी. यह आवाज इतनी डरावनी थी कि वह तुरंत मुड़ा. उसने देखा कि उसका दोस्त पानी के ऊपर तेजी से उभरा, लेकिन उसके चेहरे पर डाइविंग मास्क नहीं था. यह दृश्य ही अपने आप में डर पैदा करने वाला था.

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शार्क का हमला कितना भयानक था?

जब लेहरर ने नीचे झांका, तो उसने देखा कि रॉबर्ट का शरीर पानी में तड़प रहा था. उसके शरीर का निचला हिस्सा एक विशाल शार्क के जबड़ों में फंसा हुआ था. बताया जाता है कि यह शार्क करीब 20 फीट लंबी थी. पानी में खून फैल चुका था और दृश्य बेहद भयावह था. लेहरर ने बताया कि उसने अपने दोस्त का चेहरा और शरीर का ऊपरी हिस्सा देखा, लेकिन उसके पैर नजर नहीं आ रहे थे. उसी समय उसे समझ आ गया कि उसका दोस्त शायद अब नहीं बच पाएगा.

क्या दोस्त ने बचाने की कोशिश की?

घबराहट के बीच लेहरर ने हिम्मत जुटाई और थोड़ा नीचे गोता लगाया. उसने देखा कि शार्क समुद्र के तल पर अपने सिर को इधर-उधर झटका रही थी. उसे लगा कि उसी समय शार्क ने उसके दोस्त को पूरी तरह निगल लिया. उसने शार्क को डराने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ. इसके बाद वह तुरंत किनारे की ओर तैरकर आया और लाइफगार्ड्स को सूचना दी.

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क्या शव कभी मिला?

घटना के बाद 10 अनुभवी गोताखोरों की टीम ने घंटों तक समुद्र में तलाश की, लेकिन रॉबर्ट का कोई पता नहीं चला. बाद में एक बायोलॉजिस्ट ने लेहरर से बातचीत की और शार्क के बारे में जानकारी ली. उसके अनुसार शार्क का पेट सफेद, पीठ ग्रे रंग की थी और उसके दांत करीब 2 इंच लंबे थे. हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह ग्रेट व्हाइट शार्क थी या टाइगर शार्क.

इस घटना के बाद क्या हुआ?

हमले के कुछ दिनों बाद समुद्र किनारे एक स्विम फिन मिला, जिस पर शार्क के दांतों के निशान थे. उस पर लिखे शुरुआती अक्षरों से पता चला कि वह रॉबर्ट का ही था. यह घटना आज भी समुद्री हादसों में सबसे खौफनाक मानी जाती है. हालांकि इतनी भयानक घटना देखने के बाद भी लेहरर ने समुद्र से दूरी नहीं बनाई. उसने कुछ समय बाद फिर से उसी जगह पर डाइविंग शुरू कर दी, लेकिन यह हादसा उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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