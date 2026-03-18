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नहीं चला UPI तो शख्स ने खोल दिया 'अस्थियों' का लोटा, दुकानदार के उड़े होश

Viral Horror Payment Prank: जब ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं किया तो एक शख्स ने 'अस्थियों' का लोटा खोल दिया और उसमें से पैसे निकाल कर देने लगा. 'अस्थियों' का लोटा देख दुकानदार के होश उड़ गए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:01 PM IST
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नहीं चला UPI तो शख्स ने खोल दिया 'अस्थियों' का लोटा, दुकानदार के उड़े होश

Viral Prank: यूं तो सोशल मीडिया पर कई डरावने और फनी प्रैंक वीडियो वायरल होते रहते हैं लेकिन ऐसा प्रैंक वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा. एक शख्स दुकानदार को 'अस्थियों' के पैसे निकालकर देने लगा. अस्थियों का लोटा देख दुकानदार हैरान रह गया और हाथ जोड़ने गला. दुकानदार का रिएक्शन देख लोगों की हंसी नहीं रुक रही है.

एक शख्स ने दूकानदार के साथ ऐसा प्रैंक किया जिसके बाद कई दिनों तक दुकानदार को नींद नहीं आ पाएगी. शख्स ने पहले एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और पूछा कि कितने रुपये हुए? इसके बाद ये शख्स जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट करने चला तो पता चला कि वो काम ही नहीं कर रहा है. इसके बाद शख्स ने ऐसा काम किया कि दुकानदार के होश उड़ गए.

खोल दिया 'अस्थियों' का लोटा

जब ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं किया तो शख्स ने दुकानदार के सामने 'अस्थियों' का लोटा खोल दिया और उसमें रखे पैसे देने लगा. इस शख्स ने 'अस्थियों' का लोटा खोल उसमें से 500 का नोट निकाला और दुकानदार को देने लगा. दूकानदार 'अस्थियों' का लोटा देख दंग रह गया और डर के कारण पीछे हट गया. दुकानदार शख्स के आगे हाथ जोड़ने लगा और वहां से जाने के लिए कहने लगा. दुकानदार के चेहरे पर हैरानी और डर एक साथ साफ नजर आ रहा है.

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यह भी पढ़ें: 'रोज 2500 रुपये कमाता हूं...', सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बनी ऑटो वाले की कमाई, जानें क्या बोले लोग?

 

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @adiii.yaarr नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अभी तक 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aditya yadav (@adiii.yaarr)

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देखने के बाद बड़ी संख्या में यूजर्स ने कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'न्यू शॉपिंग हैक अनलॉक.' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'भाई मैं तो ये पैसे भी ले लेता.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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