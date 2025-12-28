Advertisement
trendingNow13056435
Hindi Newsजरा हटकेबाइक पर ऐसे बैठा शख्स देखकर निकल जाएगी चीख, यूजर्स बोले- भूत वाली फिल्मों में...

बाइक पर ऐसे बैठा शख्स देखकर निकल जाएगी चीख, यूजर्स बोले- भूत वाली फिल्मों में...

Horror video Viral: सोचकर देखिए कि आप हाईवे पर जा रहे हैं और आपके आगे एक बाइक चल रही है. बाइक ही पिछली सीट पर बैठा शख्स की गर्दन अचानक मुड़कर आपकी ओर देखने लगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा. जी हां, ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक पर ऐसे बैठा शख्स देखकर निकल जाएगी चीख, यूजर्स बोले- भूत वाली फिल्मों में...

video Viral: देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर कोई टैलेंट छुप नहीं सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़का का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसको देखकर कोई भी डर जाएगा. वीडियो में दिख रहा लड़का बाइक पर ऐसे बैठता है अगर गलती से किसी की नजर पड़ जाए तो डर से गाड़ी से ही कूद जाए या हादसे का कारण बन जाए. जरा सोचिए आप सड़क पर अपनी कार से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी के आगे एक बाइक दौड़ रही हो. बाइक की पिछली सीट पर एक शख्स सीधा बैठा हो और अचानक उसका चेहरा आपकी ओर हो जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा. स्वभाविक है कि कोई भी ये देखकर डर जाएगा. चलिए जानते हैं ये लड़का किस डरावने तरीके से बैठा है.

बाइक पर कैसे बैठा है?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बाइक पर 3 लड़के बैठकर जा रहे हैं. ड्राइवर और ड्राइवर के पीछे बैठा शख्स नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, लेकिन सबसे पीछे बैठा लड़का कुछ अजीब ही तरीके से मुड़कर बैठा है. इस लड़के के पैर आगे ही तरफ हैं और ये देख पीछे ही और रहा है. ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर बैठा लगता है और नीचे का हिस्सा आगे की ओर बैठा लगता है. इसको देखकर कोई भी डर सकता है, हालांकि जब कैमरा बाइक से आगे की ओर जाता है तब ये लड़का मुड़कर अपनी सही पोजीशन में आता है. अब ये डरावनी कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: इन मीम्स के नाम रहा 2025, साल खत्म होने से पहले एक नजर में देखें सारे मजेदार meme

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dev Tiwari (@devflaxy)

Add Zee News as a Preferred Source

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @devflaxy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.1 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

video viralGhosthorror video

Trending news

'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार