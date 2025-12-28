बाइक पर ऐसे बैठा शख्स देखकर निकल जाएगी चीख, यूजर्स बोले- भूत वाली फिल्मों में...

video Viral: देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और सोशल मीडिया पर कोई टैलेंट छुप नहीं सकता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़का का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा जिसको देखकर कोई भी डर जाएगा. वीडियो में दिख रहा लड़का बाइक पर ऐसे बैठता है अगर गलती से किसी की नजर पड़ जाए तो डर से गाड़ी से ही कूद जाए या हादसे का कारण बन जाए. जरा सोचिए आप सड़क पर अपनी कार से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी के आगे एक बाइक दौड़ रही हो. बाइक की पिछली सीट पर एक शख्स सीधा बैठा हो और अचानक उसका चेहरा आपकी ओर हो जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा. स्वभाविक है कि कोई भी ये देखकर डर जाएगा. चलिए जानते हैं ये लड़का किस डरावने तरीके से बैठा है.

बाइक पर कैसे बैठा है?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बाइक पर 3 लड़के बैठकर जा रहे हैं. ड्राइवर और ड्राइवर के पीछे बैठा शख्स नॉर्मल तरीके से बैठे हैं, लेकिन सबसे पीछे बैठा लड़का कुछ अजीब ही तरीके से मुड़कर बैठा है. इस लड़के के पैर आगे ही तरफ हैं और ये देख पीछे ही और रहा है. ऊपर का हिस्सा पीछे की ओर बैठा लगता है और नीचे का हिस्सा आगे की ओर बैठा लगता है. इसको देखकर कोई भी डर सकता है, हालांकि जब कैमरा बाइक से आगे की ओर जाता है तब ये लड़का मुड़कर अपनी सही पोजीशन में आता है. अब ये डरावनी कलाकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @devflaxy नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.1 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.