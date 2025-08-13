Video: नन्हे मासूम को नजर आया घोड़ा, खुशी का नहीं रहा ठिकाना; करने लगा हाथों से इशारा और फिर... देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12878800
Hindi Newsजरा हटके

Video: नन्हे मासूम को नजर आया घोड़ा, खुशी का नहीं रहा ठिकाना; करने लगा हाथों से इशारा और फिर... देखें वीडियो

Horse and Cute Baby Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटा बच्चा इशारे से घोड़े को अपने और बुलाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो आपने सोचा न हो.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: नन्हे मासूम को नजर आया घोड़ा, खुशी का नहीं रहा ठिकाना; करने लगा हाथों से इशारा और फिर... देखें वीडियो

Horse and Cute Baby Video Viral: प्यार को समझने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती है और न कोई शब्दों की माला काम आती है. किसी के प्रति किसी के प्यार को समझने के लिए सिर्फ भावनाओं का होना जरूरी है. खासतौर पर अगर दो बेजुबां आमने-सामने हो और एक दूसरे को बखूबी समझ रहे हों. कुछ ऐसा ही वायरल वीडियो के जरिए देखने को मिल रहा है जब बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाओं को दो लोग समझ रहे हैं. वीडियो में एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है जो बड़े ही प्यार से घोड़े को इशारा करता दिख रहा है.

छोटे-छोटे हाथों के इशारे से घोड़े को बुलाया

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में देख सकते हैं एक मासूम बच्चा अपने छोटे-छोटे हाथों से घोड़े को इशारा करता है और अपनी ओर बुला रहा होता है. कुछ सेकेंड तक ऐसे लगातार करता रहता है और घोड़ा थोड़ा दूर होता है.

पास आ जाता है घोड़ा

मासूम जिस तरह से घोड़े को बुलाता है, इसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाए. घोड़ा जो बोल तो नहीं सकता लेकिन बच्चे के एक्शन को बखूबी समझ जाता है और उसके करीब आ जाता है. जैसे ही घोड़ा, बच्चे के पास आता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो हद से ज्यादा खुश होने लगता है. किसी की गोदी में होने के बाद भी नन्हा बच्चा घोड़े को इस तरह से गले लगा लेता है कि जैसे किसी बच्चे को कोई प्यार से गले लगाकर उठा लेता है.

यहां देखें वीडियो

बच्चे और घोड़े का वीडियो वायरल

एक्स पर @AMAZlNGNATURE नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘घोड़ा उस बच्चे के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करता जो उसे दुलारने के लिए बुलाता है.’ वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बच्चे के बुलाने पर घोड़ा पास आता है और बच्चा उसे प्यार से गले लगा लेता है.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

viraltrendingViral Video

Trending news

SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 15 अगस्त के दिन कितने बजे चलेगी मेट्रो? जान लें टाइम, उस हिसाब से निकलें घर से
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
;