Video: नन्हे मासूम को नजर आया घोड़ा, खुशी का नहीं रहा ठिकाना; करने लगा हाथों से इशारा और फिर... देखें वीडियो

Horse and Cute Baby Video Viral: प्यार को समझने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती है और न कोई शब्दों की माला काम आती है. किसी के प्रति किसी के प्यार को समझने के लिए सिर्फ भावनाओं का होना जरूरी है. खासतौर पर अगर दो बेजुबां आमने-सामने हो और एक दूसरे को बखूबी समझ रहे हों. कुछ ऐसा ही वायरल वीडियो के जरिए देखने को मिल रहा है जब बिना बोले भी एक दूसरे की भावनाओं को दो लोग समझ रहे हैं. वीडियो में एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है जो बड़े ही प्यार से घोड़े को इशारा करता दिख रहा है.

छोटे-छोटे हाथों के इशारे से घोड़े को बुलाया

सोशल मीडिया के एक्स अकाउंट पर वीडियो को साझा किया गया है. इस वीडियो में देख सकते हैं एक मासूम बच्चा अपने छोटे-छोटे हाथों से घोड़े को इशारा करता है और अपनी ओर बुला रहा होता है. कुछ सेकेंड तक ऐसे लगातार करता रहता है और घोड़ा थोड़ा दूर होता है.

पास आ जाता है घोड़ा

मासूम जिस तरह से घोड़े को बुलाता है, इसे देखकर किसी को भी प्यार आ जाए. घोड़ा जो बोल तो नहीं सकता लेकिन बच्चे के एक्शन को बखूबी समझ जाता है और उसके करीब आ जाता है. जैसे ही घोड़ा, बच्चे के पास आता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता और वो हद से ज्यादा खुश होने लगता है. किसी की गोदी में होने के बाद भी नन्हा बच्चा घोड़े को इस तरह से गले लगा लेता है कि जैसे किसी बच्चे को कोई प्यार से गले लगाकर उठा लेता है.

यहां देखें वीडियो

Horse doesn't refuse the invitation of a baby who calls him to pet him pic.twitter.com/yI4xFlUjit — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) August 12, 2025

बच्चे और घोड़े का वीडियो वायरल

एक्स पर @AMAZlNGNATURE नामक अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘घोड़ा उस बच्चे के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करता जो उसे दुलारने के लिए बुलाता है.’ वीडियो में साफ देख सकते हैं कि बच्चे के बुलाने पर घोड़ा पास आता है और बच्चा उसे प्यार से गले लगा लेता है.