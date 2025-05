WATCH: चीलचिलाती गर्मी में सड़क पर गिरा घोड़ा, गुस्सा से लाल हुआ मालिक, Video देख भड़के लोग

Pooja Bhatt Viral Post: कोलकाता की चिलचिलाती गर्मी में एक दर्दनाक वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल दहला दिया. शहर की सड़कों पर एक बग्घी खींच रहा कमजोर और थका हुआ घोड़ा अचानक गर्म सड़क पर गिर पड़ाता है, उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था. लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके मालिक ने उसे प्यार से सहारा देने की बजाय थप्पड़ मारते हुए जबरन उठाने की कोशिश की. जिसे देखकर लोग भड़क गए.

यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और जैसे ही PETA इंडिया ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक निरीह जानवर पर क्रूरता की हद पार कर दी गई. उसे न तो पानी दिया गया और न ही आराम करने का मौका. बस बार-बार उसे उठाने की कोशिश की गई, वो भी मारपीट कर.

Heartbreaking. A horse collapses on Kolkata’s streets from heat & exhaustion & is pushed to continue. Hon @MamataOfficial @KolkataPolice @SwapanDebnath98 @derekobrienmp Beseech you'll to ban these cruel horse-drawn carriages & switch to humane, progressive e-carriages pic.twitter.com/Fn73cdPfNd

पूजा भट्ट ने की सीएम ममता से अपील

वीडियो वायरल होते ही बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने भी इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए X (ट्विटर) पर लिखा,"यह बहुत दुखद है. गर्मी और थकान से घोड़ा गिर गया और फिर भी उसे आगे चलने के लिए मजबूर किया गया. कृपया ऐसी बग्घी सवारी पर रोक लगाएं और ई-बग्घी को बढ़ावा दें."

सोशल मीडिया पर उठी न्याय की मांग

पूजा भट्ट की अपील के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी आवाज उठाई. #JusticeForHorse और #BanHorseCarriage जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे. किसी ने लिखा, "घोड़ा बहुत ही कमजोर लग रहा है." तो किसी ने कहा, "ऐसे निर्दयी मालिकों को जेल में डाल देना चाहिए." घटना ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि शहरों में जानवरों से बग्घी खिंचवाना कितना अमानवीय है. लोग अब बग्घियों की जगह ई-बग्घी या अन्य मानवीय साधनों को अपनाने की मांग कर रहे हैं.

Over the incident, Bhowanipore PS has registered the FIR on 24.04.2025 Ref : Case No. 90/25 under proper sections of law of BNS & PCA Act on PETA’s complaint. Appropriate legal action is being taken against the accused person involved. The horse is under medical care with regular… https://t.co/2x3CPqpOWQ

— Kolkata Police (@KolkataPolice) April 30, 2025