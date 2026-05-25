पूरे जीवन खड़े-खड़े सोता है ये जानवर! अगर लेटकर गहरी नींद में सो जाएं तो किस बात डर?

अगर ये जानवर लंबे समय तक सोता रहे तो अपने शरीर के वजन से ही विपत्ति में घिर जाएगा. उसके शरीर का वजन उसके पेट और फेफड़ों पर पड़ेगा और वो सांस नहीं ले पाएगा. ऐसे में उसे घुटन महसूस होगी फिर वो या तो वह तुरंत नींद से उठकर खड़ा हो जाएगा या फिर उसकी मौत भी हो सकती है.
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आपने अक्सर गौर किया होगा कि गाय, भैंस, बकरी या कुत्ते जैसे जानवर आराम करते समय बैठ जाते हैं, लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जो ज्यादातर वक्त खड़े-खड़े ही नींद पूरी कर लेता है. हैरानी की बात यह है कि उसे सोने के लिए जमीन पर लेटने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वह थोड़ी-थोड़ी देर में झपकी लेता रहता है और इस दौरान उसका शरीर संतुलन भी नहीं खोता. दिलचस्प बात यह है कि यह कोई दुर्लभ जंगली जीव नहीं, बल्कि इंसानों के आसपास रहने वाला आम जानवर है. इसकी खास शारीरिक बनावट इसे लंबे समय तक खड़े रहने में मदद करती है, इसलिए आराम करते वक्त भी यह आसानी से गिरता नहीं. यही वजह है कि इसे देखकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं.
दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जो ज्यादातर वक्त खड़े-खड़े ही आराम करता है. दिलचस्प बात ये है कि वह चाहे तो बैठ भी सकता है, लेकिन जब सोने की बात आती है तो उसे खड़े रहना ज्यादा पसंद होता है. हैरानी की बात तो ये है कि लंबे समय तक खड़े रहने के बावजूद उसे थकान भी महसूस नहीं होती. अब सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा जानवर है? क्या आप पहचान पाए?
धरती पर रहने वाले ज्यादातर जीव आराम करने या नींद लेने के लिए बैठते या लेटते हैं, क्योंकि शरीर को ढीला छोड़ने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है. लेकिन घोड़ा इस मामले में बिल्कुल अलग माना जाता है. यह ऐसा जानवर है जो कई बार बिना बैठे, सिर्फ अपने पैरों पर खड़े रहकर ही झपकी ले लेता है. जंगल में रहने वाले घोड़ों के लिए यह क्षमता बेहद जरूरी मानी जाती है, क्योंकि खतरा महसूस होते ही उन्हें तुरंत दौड़ना पड़ सकता है. अगर वे गहरी नींद के लिए हर बार जमीन पर लेटें, तो शिकारियों का खतरा बढ़ सकता है.
अब ऐसे में लोगों के जेहन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर लंबे समय तक नहीं सोने के बावजूद भी घोड़ा खड़े-खड़े सोते हुए गिरता क्यों नहीं? तो इसके पीछे की वजह है घोड़े के शरीर की खास बनावट. घोड़े के पैरों में एक विशेष तरह की मांसपेशीय और लिगामेंट प्रणाली होती है, जिसे वैज्ञानिक 'स्टे एपरेटस' कहते हैं. यह व्यवस्था उसके पैरों को इस तरह लॉक कर देती है कि उसे लगातार ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. यही कारण है कि घोड़ा आराम करते समय भी अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है. उसे इंसानों की तरह हर पल मांसपेशियों पर दबाव नहीं डालना पड़ता.
घोड़े को आपने शायद ही कभी दूसरे जानवरों की तरह बैठे देखा होगा. इसकी वजह कोई आदत या जिद नहीं, बल्कि उसके शरीर की बनावट है. दरअसल, घोड़े की रीढ़ लंबी और लगभग सीधी होती है. अगर वह ज्यादा देर तक बैठा या लेटा रहे तो उसके शरीर का भार पेट और फेफड़ों पर पड़ने लगता है. इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है और शरीर पर अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में घोड़े की जान भी जा सकती है. इसी कारण घोड़े के लिए लंबे समय तक खड़े रहना ज्यादा सहज माना जाता है. उसका शरीर इस तरह विकसित हुआ है कि वह खड़े-खड़े ही आराम कर सके. यही वजह है कि घोड़े आमतौर पर बैठने से बचते हैं और अधिकतर समय अपने पैरों पर ही रहते हैं.
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