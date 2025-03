Video: अस्पताल ने रस्सी में बांधकर ICU में किया बंद, कोमा बताकर परिवार से ऐंठे लाखों; मरीज भागा हुआ खुलासा

Hospital Fraud: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक निजी अस्पताल में एक आदमी को कथित तौर पर आईसीयू में बंधक बनाकर रखा गया, जबकि उसकी पत्नी को बताया गया कि वह कोमा में है और उसके इलाज के लिए और पैसे की जरूरत है. इस घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है.

वायरल वीडियो में क्या है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, आदमी को गीता देवी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उसकी पत्नी को उसके पति की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में गुमराह किया ताकि उससे पैसे वसूले जा सकें. उन्होंने उसे बताया कि उसका पति गंभीर हालत में है और उसे उसके इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा. महिला ने 50,000 रुपये जुटाकर अस्पताल में जमा करा दिए. बाद में, उसे कथित तौर पर बताया गया कि उसके पति की हालत और बिगड़ गई है और वह कोमा में चला गया है. उन्होंने उसके इलाज के लिए और पैसे की मांग की.

सड़क पर हंगामा

जैसे ही पत्नी 1 लाख रुपये लेकर अस्पताल लौटी, सड़क पर नाटकीय दृश्य देखने को मिला. उसका पति, जिसे कथित तौर पर आईसीयू में बांध कर रखा गया था, खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और सड़क पर आ गया. उसने कथित घोटाले के बारे में बताया. उसे शॉर्ट्स में देखा गया, जिसकी नाक में एक पाइप लगा हुआ था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे व्यापक आक्रोश फैल गया. लोगों ने मामले की जांच की मांग की है.

Patient held captive in ICU and money extorted from relatives! Patient Ran escaped (A Pvt Hospital in Ratlam restrained a patient in the ICU and told the family that he went to coma and extorted 2 lacs from them in the name of treatment) Ratlam MP

pic.twitter.com/zk94rWzZ2u

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 6, 2025