'यह तो खुली लूट है'... ₹274 का डोसा और ₹74 की चाय, अस्पताल के अंदर Haldiram's का बिल देख भड़का शख्स

अस्पताल का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले इलाज, दवाइयों और डॉक्टर की फीस का ख्याल आता होगा. लेकिन क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है, जो एक मरीज के साथ आते हैं. उनके खाने से लेकर हर एक चीज अस्पताल के अंदर बेहद महंगी मिलती है. ऐसे में मरीज के साथ आए परिजनों का नाराज होना स्वाभाविक है.
यही वजह है कि दिल्ली के एक व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में उन्होंने अस्पताल के अंदर मौजूद Haldiram's आउटलेट का बिल शेयर करते हुए दावा किया कि उन्हें एक साधारण नाश्ते के लिए 700 रुपये से ज्यादा चुकाने पड़े. पोस्ट सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने अस्पतालों के अंदर खाने-पीने की कीमतों पर खुलकर चर्चा शुरू कर दी.
दिल्ली के रहने वाले संतोष भारतवंशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि वह सुबह इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल गए थे. वहां मौजूद Haldiram's आउटलेट से उन्होंने दो मसाला डोसा, एक कप चाय और एक बोतल छाछ खरीदी. जब बिल उनके हाथ में आया, तो वह चौंक गए. उनके मुताबिक, एक मसाला डोसा 274 रुपये का था. 200 एमएल की छाछ की कीमत 85 रुपये थी, जबकि एक कप चाय के लिए 74 रुपये चुकाने पड़े. कुल मिलाकर बिल 708 रुपये का बना.
पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अस्पताल आने वाला व्यक्ति पहले से ही इलाज, दवा और दूसरे मेडिकल खर्चों से परेशान होता है. ऐसे में अगर खाने-पीने की सामान्य चीजें भी इतनी महंगी मिलें, तो आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. उन्होंने सवाल उठाया कि बड़े ब्रांड होने के नाते ऐसी जगहों पर लोगों की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए. उनका कहना था कि अस्पतालों में आने वाले ज्यादातर लोग मौज-मस्ती के लिए नहीं, बल्कि मजबूरी में पहुंचते हैं.
आज किसी कारणवश दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में जाना पड़ा।
सुबह सुबह का समय था तो भूख लग रही थी
सोचा चलो कुछ खाते हैं
हॉस्पिटल के अंदर ही हल्दीराम का रेस्टोरेंट था
हमने खाने के लिए 2 मसाला डोसा, एक चाय है एक छाछ ऑर्डर किया।
बिल बन गया rs708 रुपए का, माथा घूम गया बिल देखकर
— Santosh Bharatvanshi (@SKYjourno) August 1, 2026
संतोष ने यह भी दावा किया कि शहर के दूसरे Haldiram's आउटलेट्स या ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर अक्सर नाश्ते पर 30 से 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिल जाता है. लेकिन अस्पताल के अंदर मौजूद आउटलेट पर ऐसा कोई ऑफर नहीं था. उनका कहना था कि अगर दूसरे आउटलेट्स पर छूट दी जा सकती है, तो अस्पताल जैसी जगह पर भी ग्राहकों को कुछ राहत मिलनी चाहिए.
पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय रखी. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने भी अलग-अलग अस्पतालों में इसी तरह महंगा खाना खरीदा है. कुछ लोगों का कहना था कि अस्पताल के अंदर मौजूद फूड आउटलेट्स में कीमतें सामान्य बाजार से काफी ज्यादा होती हैं. उनका मानना है कि मरीजों और उनके परिजनों के पास बाहर जाकर खाना खरीदने का विकल्प हमेशा नहीं होता, इसलिए उन्हें मजबूरी में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है.
हालांकि, सभी लोग इस मुद्दे पर एक राय नहीं थे. कुछ यूजर्स ने कहा कि अस्पताल परिसर के अंदर दुकान चलाने का किराया, मेंटेनेंस और दूसरी लागत सामान्य बाजार से ज्यादा हो सकती है. ऐसे में कीमतें भी अलग होना स्वाभाविक है. कुछ लोगों का कहना था कि प्रीमियम ब्रांड और प्रीमियम लोकेशन होने की वजह से दाम अधिक दिखाई देते हैं. हालांकि, उन्होंने भी माना कि अस्पताल जैसी जगहों पर ग्राहकों की स्थिति को देखते हुए कंपनियों को संतुलित कीमत रखने पर विचार करना चाहिए.
यह पहला मामला नहीं है, जब अस्पताल के अंदर खाने-पीने की कीमतों को लेकर विवाद हुआ हो. इससे पहले भी कई शहरों में मरीजों के परिजनों ने कैंटीन और फूड आउटलेट्स की ऊंची कीमतों पर सवाल उठाए हैं. कई सामाजिक संगठनों का मानना है कि अस्पतालों में कम से कम बुनियादी खाने-पीने की चीजें सस्ती कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे इलाज के साथ-साथ परिवारों पर ज्यादा आर्थिक दबाव न पड़े.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सुझाव दिया कि अस्पतालों के अंदर चलने वाले फूड आउटलेट्स के लिए अलग मूल्य नीति बनाई जानी चाहिए. उनका कहना है कि इलाज कराने आए लोगों को कम से कम खाने जैसी जरूरी चीजों के लिए राहत मिलनी चाहिए. दूसरी तरफ, कुछ लोगों का मानना है कि अगर कंपनियां चाहें, तो अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के लिए विशेष डिस्काउंट या सब्सिडी वाले कॉम्बो भी शुरू कर सकती हैं.
दिल्ली के इस वायरल बिल ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अस्पतालों के अंदर मिलने वाले खाने की कीमतें आम लोगों की पहुंच में होनी चाहिए. इलाज के दौरान परिवार पहले ही मानसिक और आर्थिक दबाव से गुजरता है. ऐसे में भोजन जैसी बुनियादी जरूरत अगर महंगी हो जाए, तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है. फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. एक पक्ष इसे जरूरत से ज्यादा कीमत वसूलना मान रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे प्रीमियम लोकेशन का खर्च बता रहा है. लेकिन इतना तय है कि इस बहस ने अस्पतालों के अंदर मिलने वाले खाने की कीमतों और ग्राहक सुविधा को लेकर एक जरूरी चर्चा जरूर शुरू कर दी है.
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