धरती से 1.8 KM ऊपर बना फुटबॉल ग्राउंड, खिलाड़ियों ने मारा गोल और लगा दी नीचे छलांग! देखें Video

Hot Air Balloon Football: रूस के कुछ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लवर्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं. उन्होंने 5,900 फीट यानी करीब 1,800 मीटर की ऊंचाई पर गर्म हवा के गुब्बारों के सहारे लटका एक प्लेटफॉर्म बनाया और वहीं फुटबॉल मैच खेल डाला. इस स्टंट का नेतृत्व रूसी एक्सट्रीम एथलीट सर्गेई बॉयत्सोव ने किया. आसमान में उड़ते हुए खिलाड़ियों का यह मैच एक विमान ने ऊपर से फिल्माया और फुटेज देखकर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि यह सच में हुआ है.
क्या इस मैच ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया?
इस मैच ने आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला हॉट-एयर बलून फुटबॉल मैच होने का रिकॉर्ड बना दिया. इंस्टाग्राम पर अपनी टीम की जीत को शेयर करते हुए बॉयत्सोव ने इसे सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि हिम्मत और जुनून का जश्न बताया. खिलाड़ी हार्नेस और सुरक्षा उपकरण पहनकर गुब्बारों के बीच लटके प्लेटफॉर्म पर गेंद पास करते रहे, और एक छोटी-सी गलती उन्हें सीधा हजारों फीट नीचे गिरा सकती थी.
इस हॉट एयर बलून ग्राउंड पर खिलाड़ियों ने पैराशूट पहनकर मैच खेला है. इतना ही नहीं, मैच के दौरान 25 बार ऐसा जब किक लगने के बाद फुटबॉल गोल में नहीं गई बल्कि नीचे गिर गई. आखिर में जब मैच खत्म हुआ तो सभी खिलाड़ियों ने हवा से ही छलांग लगा दी, हालांकि सभी ने पैराशूट पहन रखा था.
खिलाड़ियों को क्या था सबसे बड़ा खतरा?
इस मैच में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी चुनौती थी. गुब्बारों के बीच गेंद को पास करना आसान नहीं था, क्योंकि हवा की हल्की सी भी हलचल खिलाड़ियों को डगमगा सकती थी. फिर भी उन्होंने अपनी शानदार फिटनेस और कंट्रोल के दम पर मैच को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं, बल्कि बेहद रोमांचक बना दिया. इस असाधारण मैच का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है. अब तक इसे 50 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. आसमान के बीच लटके खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलते देख यूजर्स दंग हैं. कई लोग इसे अब तक का सबसे क्रिएटिव एक्सट्रीम स्पोर्ट्स चैलेंज बता रहे हैं.
लोगों ने इस खतरनाक मैच पर कैसी प्रतिक्रियाएं दीं?
सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है. एक यूजर ने लिखा, “इतना पावरफुल मोमेंट, सांसें थम जाएं! सर्गेई, तुम वाकई कमाल कर देते हो.” दूसरे ने मजाक में लिखा, “अगर गेंद नीचे गिर गई तो मैं उसे लेने नहीं जाऊंगा. RIP बॉल.” एक तीसरे यूजर ने बस यही पूछा, “इतनी ऊंचाई पर कैसा लगता होगा?”