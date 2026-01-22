Rs 500 में 'जमींदार' बन गए ये नौजवान! जूते पहनकर बेड पर कूदे और मचाया गदर; वायरल वीडियो देख लोग बोले- इन्हें जेल भेजो!

Hotel Room Damage: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन युवक एक होटल के कमरे में जूते पहनकर बेड पर कूद रहे हैं. वे चादरों, तकियों और कंबलों को गंदा कर रहे हैं और कैमरे पर हंसते हुए कहते हैं कि उन्होंने 500 रुपये देकर कमरे का पूरा फुल यूज कर लिया है. वीडियो के अंत तक कमरा पूरी तरह अस्त-व्यस्त नजर आता है, जिससे साफ दिखता है कि होटल रूम प्रॉपर्टी को कितनी बेरहमी से नुकसान पहुंचाया गया.

सोशल मीडिया पर नाराजगी की लहर

यह वीडियो एक्स पर ‘Ghar Ke Kalesh’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें युवकों के नागरिक अनुशासन पर सवाल उठाए गए. पोस्ट में लिखा गया कि आगरा में कमरा किराए पर लेने के बाद इस तरह का व्यवहार बेहद शर्मनाक है. देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे शेयर करते हुए युवकों की कड़ी आलोचना की. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि होटल जैसे सार्वजनिक और किराए के स्थानों का इस्तेमाल करते समय जिम्मेदारी दिखाना जरूरी होता है.

कई लोगों ने चिंता जताई कि होटल की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध भी हो सकता है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह पढ़ाई-लिखाई और संस्कारों की कमी को दिखाता है. इस मामले में अब तक न तो होटल प्रबंधन और न ही स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है. यह भी साफ नहीं है कि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था या इन युवकों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं. जी न्यूज इस वीडियो की प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

'पुलिस में दर्ज करनी चाहिए शिकायत'

कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे वीडियो दिखाते हैं कि कुछ लोग सार्वजनिक और निजी जगहों का कोई सम्मान नहीं करते. एक यूजर ने कहा कि होटल मालिक को पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, जबकि किसी ने लिखा कि इसी वजह से छात्र और सिंगल लड़कों को पीजी या कमरा आसानी से नहीं मिलता. एक ने लिखा कि यह वीडियो अब सिर्फ एक होटल की बदहाली नहीं दिखलाता बल्कि समाज में गिरते नागरिक व्यवहार पर सवाल उठाता है.