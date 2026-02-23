जमीन सरकारी है कहकर तोड़ दिया घर... नल, सड़क और नाली का क्या? बच्चे ने उठाए ये गंभीर सवाल

Viral Vlog: जब सरकार ने 'सरकारी जमीन' बताकर मकान पर बुलडोजर चलाया तो इस छोटे बच्चे ने कैमरा उठा लिया और सरकार की सड़क, नल और नाले की पोल खोल कर रख दी. सरकार पर तंज कसते हुए बोला, 'ये सब भी तो सरकारी हैं ये क्यों सही नहीं हैं.' लड़के की हिम्मर और तेवर वायरल हो गए.
Trending Photos
Viral Video: सरकार समय-समय पर सरकारी जमीनों पर किए गए कब्जों को खाली कराती रहती है. हालांकि जब अतिक्रमण हो रहा होता है तब अधिकारियों के कानों पर 'जूं' नहीं रेंगती है. खैर, एक बच्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो मकान तोड़े जाने के बाद सरकार पर तंज कसते हुए गंभीर सवाल खडे कर देता है.
पहले ये लड़का अपने घर पर चलता बुलडोजर दिखाता है. इसके बाद वो टूटी सड़क, खराब नल और गंदे नाले की हालत दिखाता है. इस दौरान वो सरकार के रवैये पर तंज के साथ सवाल खड़ा करता है और कहता है कि ये सब भी तो सरकारी हैं तो इनकी हालत ऐसी क्यों हैे. इंटरनेट पर बच्चे की हिम्मत और तेवर की जमकर तारीफ हो रही है.
कौन से मुद्दे उठाए?
वीडियो बना रहा लड़का कहता है, 'सरकार ने कहा है ये जमीन सरकारी है इसलिए हमारा घर तोड़ दिया. ठीक है अंकल, आपने अपना हक ले लिया लेकिन अगर ये जमीन सरकारी है तो इस नल से पिछले 2 साल से पानी नहीं आ रहा है.' ये लड़का टूटी सड़क दिखाता है जिसपर सिर्फ धूल उड़ रही है. वो कहता है, 'ये खराब रास्ता जिसपर मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं. अगर ये सब जमीन सरकारी है तो सरकार की नजर इस ओर क्यों नहीं पड़ती है.' इसके बाद लड़का बहुत भावुक बात कह देता है. वो कहता है, 'मेरा घर चला गया कोई बात नहीं, बस मुझे स्कूल जाने के लिए अच्छा रास्ता दीजिए.' चलिए वीडियो में देखते हैं, इस लड़के ने सरकार को कैसे घेरा है.
यह भी पढ़ें: लोको पायलट के साथ बना प्यारा रिश्ता! ट्रेन देखते ही क्यों भागने लगता है ये डॉग?
क्या है यूजर्स का रिएक्शन
वीडियो इंस्टाग्राम पर @takleshbhai नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 4.6 लाख से भी ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स कमेंट बॉक्स में मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने इसी लड़के पर तंज कसते हुए लिखा, 'बेटा अपने माता-पिता को बोलता कि 10 हजार रुपये में वोट नहीं देते हैं.' दूसरे यूजर ने कहा, 'भाई हम साथ हैं.'
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.