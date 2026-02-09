अमीर दिल की मिसाल! काम वाली दीदी ने मालिक को दिया ऐसा 'सरप्राइज गिफ्ट', Video देख आंखों में आ जाएंगे आंसू

Bengaluru Couple Anniversary Video: बेंगलुरु के एक कपल की एनिवर्सरी से जुड़ा एक प्यारा सा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में उनकी हाउस हेल्प ‘दीदी’ अपने हाथ में एक गुलाब और एक चॉकलेट लेकर खड़ी नजर आती हैं. कपल की पत्नी नेहा हरचंदानी ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने बस यूं ही अपनी एनिवर्सरी का जिक्र किया था और दीदी ने अपने मन से यह सरप्राइज कर दिया.

दीदी ने क्या खास किया?

वीडियो में नेहा दीदी से पूछती हैं कि आज वह यह सब क्यों लाई हैं, जिस पर दीदी थोड़ी शरमाते हुए गिफ्ट आगे बढ़ा देती हैं. नेहा उन्हें प्यार से ‘कितनी क्यूट’ भी कहती हैं. यह छोटा सा पल दर्शाता है कि कैसे बिना ज्यादा पैसे खर्च किए भी किसी को खास महसूस कराया जा सकता है. बाद में कैप्शन में बताया गया कि दीदी ने अपने पति से Blinkit के जरिए यह गुलाब और चॉकलेट ऑर्डर करवाया था.

कपल ने कैसे रिएक्ट किया?

दीदी की इस मासूमियत और प्यार से भरे सरप्राइज से कपल भावुक हो गया. दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि बस दीदी का आशीर्वाद ही उनके लिए काफी है. यह पल इस बात को दिखाता है कि इंसानियत और सम्मान किसी भी रिश्ते को कितना खूबसूरत बना सकता है.

लोगों ने क्या कहा?

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने प्यार भरे कमेंट किए. किसी ने इसे “pure love” कहा तो किसी ने इसे “absolutely priceless” बताया. एक यूजर ने लिखा कि दीदी में इंसानियत और प्यार है, जबकि दूसरे ने कहा कि वह ऐसे कंटेंट के लिए ही इंटरनेट बिल भरते हैं. कई लोगों ने बताया कि उनकी दीदी भी जन्मदिन पर मिठाई और चॉकलेट लाती हैं, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा होता है. इसी तरह का एक भावुक कर देने वाला वीडियो UAE से भी वायरल हुआ था. इसमें एक महिला हाउस हेल्प को उसके बॉस ने लैपटॉप, नया फोन और उसकी पढ़ाई के लिए पूरा सपोर्ट देकर चौंका दिया था.