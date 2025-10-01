Advertisement
सिर दर्द से परेशान था शख्स, फिर डॉक्टर ने बताई ऐसी बीमारी कि हिल गया पूरा परिवार! फिर मरीज ने किया ऐसा काम

House of Compassion: चीन के झेंग गांग ने अपनी बीमारी के अनुभव से प्रेरित होकर "हाउस ऑफ कम्पैशन" नाम का मुफ्त शेल्टर बनाया, जहां अस्पताल मरीजों के परिवारों को मुफ्त ठहरने और खाने की सुविधा दी जाती है. उनकी यह पहल सोशल मीडिया पर सराही जा रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:09 AM IST
Chinese Man Shelter: चीन के शेडोंग प्रांत के जिनान शहर के 39 वर्षीय झेंग गांग आज सोशल मीडिया पर हीरो बन चुके हैं. उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी आसान कर दी. झेंग गांग ने अस्पताल मरीजों के परिजनों के लिए हाउस ऑफ कम्पैशन नाम का शेल्टर खोला, जहां उन्हें मुफ्त में ठहरने और खाने की सुविधा मिलती है. यह पहल उनकी अपनी जिंदगी के कठिन दौर से प्रेरित है.

बीमारी ने कैसे बदली झेंग गांग की सोच?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में एक सामान्य चेकअप के दौरान झेंग को ब्रेन ट्यूमर का पता चला. उन्हें 45 दिनों तक शानडोंग यूनिवर्सिटी के क़ीलू अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा. इस कठिन दौर में उन्होंने महसूस किया कि मरीज की देखभाल करना परिवार के लिए कितना थकाऊ और महंगा होता है. इसी अनुभव ने उन्हें समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दी.

अस्पतालों के बाहर क्यों सोते हैं लोग?

झेंग ने बाद में देखा कि अस्पतालों के बाहर कई मरीजों के परिजन फर्श पर सोने को मजबूर हैं. इसका कारण था महंगे होटल, जिनका किराया 150 युआन (लगभग 1700 रुपये) प्रति दिन होता है. ग्रामीण इलाकों से आए लोगों के लिए यह खर्च संभव नहीं था. यह नजारा देखकर झेंग का दिल पसीज गया और उन्होंने ठान लिया कि इस समस्या का हल निकालेंगे.

कैसे बना ‘हाउस ऑफ कम्पैशन’?

2022 में झेंग ने अस्पताल के पास एक फ्लैट किराए पर लिया और उसे “हाउस ऑफ कम्पैशन” नाम दिया. यहां 15 लोगों के लिए बंक बेड लगाए गए. खास बात यह है कि परिवार चाहे कुछ दिन रहे या पूरा महीना – यहां ठहरना बिल्कुल मुफ्त है. इतना ही नहीं, यहां चावल, नूडल्स और तेल भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि लोग अपने लिए खाना बना सकें. करीब 1000 युआन का किराया झेंग खुद वहन करते हैं.

झेंग का नया पेशा और मिशन क्या है?

बीमारी से उबरने के बाद झेंग ने मेडिकल एस्कॉर्ट का काम शुरू किया. यह नया पेशा उन मरीजों की मदद करता है जो अस्पताल की जटिल प्रक्रियाओं से परेशान रहते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग. झेंग हर दोपहर अस्पताल के बाहर एक कार्डबोर्ड नोटिस लेकर खड़े रहते हैं और ज़रूरतमंद परिवारों को अपने शेल्टर तक बुलाते हैं.

क्यों बने सोशल मीडिया हीरो?

अब तक झेंग के ‘हाउस ऑफ कम्पैशन’ में 300 से ज़्यादा परिवारों ने शरण ली है. यह केवल ठहरने की जगह नहीं, बल्कि इंसानियत का एक जिंदा उदाहरण है. उनकी यह पहल चीनी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और लोग उन्हें “मूक नायक” कह रहे हैं. झेंग गांग का यह कदम साबित करता है कि करुणा और सेवा से दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

