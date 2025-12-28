शौक बड़ी चीज है, पेड़ के ऊपर बनाया 2BHK फ्लैट! Video देखकर नहीं होगा आंखों पर यकीन

Viral Video: आपको 'वेलकम' मूवी तो याद ही होगी जिसके आखिरी सीन में लड़की का एक घर पहाड़ी से गहरी खाई में लटक जाता है और बस दो बल्लियों के सहारे बचा रहता है. इसके अलावा आपने कार्टून वीडियो में पेड़ के ऊपर घर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको सच में पेड़ के ऊपर एक असली घर दिखाने जा रहे हैं. पढ़ें हमरी ये पूरी स्टोरी.

अंदर से कैसा है ये घर?

दरअसल, इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पेड़ के ऊपर एक घर बनाया हुआ है. घर तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी भी बनी हुई. घर देखने में लगता है कि जैसे किसी ने घर को उठाकर अपने हाथों से पेड़ के बीचो बीच फंसा दिया है. जब कैमरा घर के अंदर जाता है तो यूजर्स देखकर हैरान हो जाते हैं. घर में रोजमर्रा का सारा सामान है. आराम करने के लिए बिस्तर है और बैठने के लिए कुर्सियां भी रखी हैं. देखने में लगता है कि जरूर इस घर में कोई रहता है. अब ये अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

घर देखकर क्या बोली पब्लिक?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sr_rajasthani_blogger नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, सुकून हैं यहां. दूसरे यूजर ने लिखा, इस कारीगर को हम 5 नहीं, 50 लाख देंगे. तीसरे यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, क्या ये रियल है? इसके अलावा ज्यादातर यूजर्स हंसी वाले इमोजी के साथ रिएक्शन दे रहे हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.