Shower In Bedroom: बेडरूम के बीचोंबीच में लगा है शॉवर, दुनियाभर में क्यों वायरल हो रहा ये घर

House With Shower In Middle Of Bedroom: लोग अपने सपनों का घर ढूंढते रहते हैं और इसके लिए कई बार काफी पैसे भी खर्च कर देते हैं तब भी उन्हें निराशा हाथ लगती है. कई बार ऐसा भी सोशल मीडिया पर सुनने को मिलता है कि छोटे से घर की कीमत इतनी लग जाती है कि बड़े बड़े बिल्डर भी हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक घर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बेडरूम के बीचोंबीच में शॉवर लगा हुआ है.

बर्मिंघम में तीन बेडरूम का यह घर

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घर ब्रिटेन के एक शहर में मौजूद है. मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के बर्मिंघम में तीन बेडरूम का यह घर दुनियाभर में अपनी एक खास डिजाइन के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक रेबेका ग्लोवर नामक एक महिला ने इसे सबसे पहले ऑनलाइन देखा. यह सब तब हुआ जब वह अपने लिए घर की खोज कर रही थीं.

बेडरूम में ही एक शॉवर

बताया जा रहा है कि यह दिखने में काफी अजीबोगरीब लगने वाला घर बहुत ही सामान्य था. इसमें एक लाउंज है जिसमें खिड़कियां हैं और बगल में एक विशेष छत वाली रसोई है. लेकिन इसकी जो सबसे खास और अलग बात रही वह यह कि इसके बेडरूम में ही एक शॉवर लगा हुआ है. यह शॉवर बकायदा एक छोटे से एरिया में लगा हुआ है और इसके लिए खास जगह बनाई गई है.

बेडरूम के चलते कीमत काफी

रिपोर्ट के मुताबिक़ गॉर्डन जोन्स एस्टेट के एजेंट्स द्वारा यह घर बेचा गया है और इसके अजीब बेडरूम के चलते ही इसकी कीमत काफी लग गई. इस घर को 175000 पाउंड यानी डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा में बेचा गया. इस भारी राशि के लिए इस घर को सूचीबद्ध किया गया और अपनी कीमत के चलते ही यह घर दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

