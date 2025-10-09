कामवाली बाई ने खरीदा 3BHK का फ्लैट, कीमत जानकर उड़ गए मालकिन के होश! जानिए कैसे हुआ ये कमाल

Househelp Viral Story: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नलिनी उणागर नाम की एक यूजर ने ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसने इंटरनेट को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि उनकी हाउसहेल्प ने सूरत में ₹60 लाख का 3BHK फ्लैट खरीदा है. हैरानी की बात ये रही कि उसने इसके लिए सिर्फ ₹10 लाख का लोन लिया और ₹4 लाख फर्नीचर पर खर्च किए.

क्या पहले से भी थी उसकी प्रॉपर्टी और आमदनी के सोर्स?

नलिनी ने लिखा, “मैं सच में शॉक्ड रह गई जब उसने बताया कि उसके पास पहले से वेलांजा गांव में दो मंजिंला मकान और एक दुकान है, जो दोनों किराए पर दी हुई हैं.” ये सुनकर नलिनी कुछ पल के लिए सन्न रह गईं. उनकी पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर रिएक्ट किया. पोस्ट पर हजारों लोगों ने कमेंट किए. किसी ने इसे मेहनत और सेविंग का नतीजा बताया तो कुछ ने तंज कसते हुए लिखा, “यही तो अनटैक्स्ड मनी का जादू है.” एक यूजर ने कहा, “सैलरी वाले लोग टैक्स में आधी कमाई खो देते हैं, जबकि घरेलू कामगार या स्ट्रीट वेंडर टैक्स नहीं देते, इसलिए वो जल्दी पैसे जोड़ लेते हैं.”

क्या टैक्स सिस्टम से जुड़ी है ये सोचने वाली बात?

बहुत से यूजर्स ने ये मुद्दा उठाया कि टैक्स स्ट्रक्चर मिडल क्लास पर भारी पड़ता है. कई लोगों ने कहा कि इस कहानी ने समाज के उस हिस्से को उजागर किया है, जो बिना टैक्स दिए अपनी इनकम को सेविंग्स और प्रॉपर्टी में बदल रहा है. वहीं कुछ ने इसे मेड ओनर से अमीर बनने वाली सच्चाई बताया. हर किसी का नजरिया एक जैसा नहीं था. एक यूजर ने लिखा, “आपको खुशी होनी चाहिए कि कोई आगे बढ़ रहा है.” वहीं बेंगलुरु के एक यूजर ने अपनी कुक की कहानी शेयर की. उनके पास 30x40 का प्लॉट है और वो 4 मंज़िला घर बनाने की योजना बना रही हैं. उनकी बेटी राज्य की हॉकी टीम में है और बेटा JEE की तैयारी कर रहा है.

