Advertisement
trendingNow12953698
Hindi Newsजरा हटके

कामवाली बाई ने खरीदा 3BHK का फ्लैट, कीमत जानकर उड़ गए मालकिन के होश! जानिए कैसे हुआ ये कमाल

Househelp Buys Flat: सूरत में एक घरेलू कामगार ने मात्र ₹10 लाख के लोन से ₹60 लाख का 3BHK फ्लैट खरीदा. सोशल मीडिया पर इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया और लोगों ने टैक्स, सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग पर बहस छेड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 09, 2025, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कामवाली बाई ने खरीदा 3BHK का फ्लैट, कीमत जानकर उड़ गए मालकिन के होश! जानिए कैसे हुआ ये कमाल

Househelp Viral Story: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नलिनी उणागर नाम की एक यूजर ने ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसने इंटरनेट को हैरान कर दिया. उन्होंने बताया कि उनकी हाउसहेल्प ने सूरत में ₹60 लाख का 3BHK फ्लैट खरीदा है. हैरानी की बात ये रही कि उसने इसके लिए सिर्फ ₹10 लाख का लोन लिया और ₹4 लाख फर्नीचर पर खर्च किए.

यह भी पढ़ें: बॉस से परेशान लोगों के लिए महिला का चौंकाने वाला टोटका, लोग बोले- अब HR की नहीं, हेमा दीदी की सुनेंगे... 

क्या पहले से भी थी उसकी प्रॉपर्टी और आमदनी के सोर्स?

Add Zee News as a Preferred Source

नलिनी ने लिखा, “मैं सच में शॉक्ड रह गई जब उसने बताया कि उसके पास पहले से वेलांजा गांव में दो मंजिंला मकान और एक दुकान है, जो दोनों किराए पर दी हुई हैं.” ये सुनकर नलिनी कुछ पल के लिए सन्न रह गईं. उनकी पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर रिएक्ट किया. पोस्ट पर हजारों लोगों ने कमेंट किए. किसी ने इसे मेहनत और सेविंग का नतीजा बताया तो कुछ ने तंज कसते हुए लिखा, “यही तो अनटैक्स्ड मनी का जादू है.” एक यूजर ने कहा, “सैलरी वाले लोग टैक्स में आधी कमाई खो देते हैं, जबकि घरेलू कामगार या स्ट्रीट वेंडर टैक्स नहीं देते, इसलिए वो जल्दी पैसे जोड़ लेते हैं.”

यह भी पढ़ें: दूध से नहाया बेटा, मां संग काटा ‘हैप्पी डिवोर्स्ड’ का केक, सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही मचा बवाल

क्या टैक्स सिस्टम से जुड़ी है ये सोचने वाली बात?

बहुत से यूजर्स ने ये मुद्दा उठाया कि टैक्स स्ट्रक्चर मिडल क्लास पर भारी पड़ता है. कई लोगों ने कहा कि इस कहानी ने समाज के उस हिस्से को उजागर किया है, जो बिना टैक्स दिए अपनी इनकम को सेविंग्स और प्रॉपर्टी में बदल रहा है. वहीं कुछ ने इसे मेड ओनर से अमीर बनने वाली सच्चाई बताया. हर किसी का नजरिया एक जैसा नहीं था. एक यूजर ने लिखा, “आपको खुशी होनी चाहिए कि कोई आगे बढ़ रहा है.” वहीं बेंगलुरु के एक यूजर ने अपनी कुक की कहानी शेयर की. उनके पास 30x40 का प्लॉट है और वो 4 मंज़िला घर बनाने की योजना बना रही हैं. उनकी बेटी राज्य की हॉकी टीम में है और बेटा JEE की तैयारी कर रहा है.

क्लिक कीजिए: Zee News का FAKE चेक, सच्चाई खुद पता कीजिए

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

SURATHousehelp

Trending news

जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंडा, यहां बारिश से आफत
Weather
जाने वाला है AC-कूलर का मौसम, अब सताएगी कड़कड़ाती ठंडा, यहां बारिश से आफत
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
village
विष्णु शिला में विराजे ‘पार्वती नंदन’, दिव्य नेत्र खोलते शालिग्राम वाले अद्भुत गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
jammu kashmir news
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
Bihar Election 2025
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
mumbai
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण