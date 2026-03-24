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चोरों की कैद से भागे 7 कुत्ते, फिर 17 KM वापस लौटे! इस छोटे डॉगी ने किया लीड, अंत में जो हुआ वो चमत्कार था

कॉर्गी के नेतृत्व में 7 कुत्तों की एक कहानी इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. चीन के चांगचुन शहर में कथित तौर पर चोरी हुए इन कुत्तों ने कैद से भागकर करीब 17 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:22 AM IST
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चोरों की कैद से भागे 7 कुत्ते, फिर 17 KM वापस लौटे! इस छोटे डॉगी ने किया लीड, अंत में जो हुआ वो चमत्कार था

कॉर्गी डॉग के नेतृत्व में 7 कुत्तों की एक कहानी इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. चीन के चांगचुन शहर में कथित तौर पर चोरी हुए इन कुत्तों ने कैद से भागकर करीब 17 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया. दो दिनों तक लगातार चलते हुए उन्होंने सड़कों और ग्रामीण इलाकों को पार किया और आखिरकार सुरक्षित जगह तक पहुंच गए. वीडियो में देखा गया कि सभी कुत्ते एक साथ एक ग्रुप में चल रहे थे, जैसे कोई प्लानिंग हो. उन्होंने रास्ते में अलग होने के बजाय एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. अनजान इलाकों में भी उनका यह तालमेल लोगों को हैरान कर गया. बताया जा रहा है कि यह कुत्ते शायद एक ही गांव से थे, जिससे उनके बीच पहले से पहचान और समझ थी.

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कॉर्गी कैसे बना इस ग्रुप का लीडर?

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इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला किरदार कॉर्गी रहा. वीडियो में कई बार देखा गया कि वह आगे-आगे चल रहा है और बीच-बीच में रुककर पीछे मुड़कर देखता है, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि बाकी कुत्ते पीछे आ रहे हैं या नहीं. इसी वजह से लोगों ने उसे 'हीरो कॉर्गी' और ग्रुप का लीडर कहना शुरू कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सफर के दौरान बड़े कुत्ते कमजोर या घायल कुत्तों को अपने बीच में रखकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे. यह टीमवर्क और एकजुटता की अनोखी मिसाल थी. सभी कुत्ते मिलकर चलते रहे और किसी को पीछे नहीं छोड़ा, जिससे उनकी सुरक्षा बनी रही.

 

 

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कैसे जुड़ गए लोग इस रेस्क्यू मिशन से?

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, स्थानीय लोग और वॉलंटियर्स इन कुत्तों की लोकेशन ट्रैक करने लगे. सोशल मीडिया के जरिए उनके मूवमेंट की जानकारी शेयर की गई. धीरे-धीरे यह एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया, जिसमें कई लोग शामिल हो गए और इन कुत्तों को सुरक्षित बचाने में मदद की. अंत में सभी 7 कुत्तों को ढूंढ लिया गया और उन्हें उनके मालिकों से मिला दिया गया. राहत की बात यह रही कि इस पूरे सफर में उन्हें केवल मामूली चोटें आईं. हालांकि इस घटना से जुड़े कुछ पहलुओं, जैसे अवैध जानवर व्यापार से संबंध, की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह कहानी अब एक प्रेरणादायक और भावुक मिसाल बन चुकी है.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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