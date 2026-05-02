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Hindi Newsजरा हटकेरट्टू तोते ने कैसे खोली मालकिन के हत्यारे की पोल? पुलिस के सामने बोला ऐसा शब्द, सुनकर पकड़ लिया कातिल

रट्टू तोते ने कैसे खोली मालकिन के हत्यारे की पोल? पुलिस के सामने बोला ऐसा 'शब्द', सुनकर पकड़ लिया कातिल

Parrot Witness Murder Case Mystery: क्या कोई पक्षी किसी हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है? सुनने में यह किसी सस्पेंस फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन यह सच है. एक मर्डर मिस्ट्री, जिसे सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट रहे थे, उसे घर के पालतू अफ्रीकी ग्रे तोते ने सिर्फ एक नाम बार-बार दोहराकर सुलझा दिया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 02, 2026, 12:43 PM IST
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Image credit: FB/@SomeAmazingFacts
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Parrot Witness Murder Case Mystery: क्या आपने कभी किसी पक्षी को एक मर्डर के मामले में गवाह बनते देखा है. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे कैसी फिल्मी बात कर रहा हूं. लेकिन एक ऐसा ही मामला अमेरिका से सामने आया था, जहां एक अफ्रीकी ग्रे तोता पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गया. यह कहानी आपको सुनने में जरूर किसी फिल्म जैसी लग रही होगी, लेकिन यह सच है. एक पालतू तोते ने  बार-बार एक ही बात दोहराई और उसी ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में मदद कर दी. अब यह अनोखा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर हैरानी जता रहे हैं. यह मामला हमें बताता है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ने अपनी वफादारी और याददाश्त से मरे हुए मालिक को इंसाफ दिला दिया.

हत्या के बाद नहीं मिला कोई सुराग

यह मामला अमेरिका के एक घर में हुई हत्या से जुड़ा है, जहां महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. शुरुआत में पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था. घर में जबरन घुसने के निशान भी नहीं मिले, जिससे मामला और उलझ गया. पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन कोई साफ दिशा नहीं मिल रही थी.

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तोते की हरकत ने बदली कहानी

इसी बीच घर में मौजूद पालतू तोते ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया. वह अचानक एक ही नाम या शब्द को बार-बार दोहराने लगा. पहले तो परिवार ने इसे सामान्य माना, लेकिन जब यह लगातार होने लगा, तो लोगों को शक हुआ कि शायद यह कोई संकेत हो सकता है.

नाम सुनते ही चौंक गए लोग

बताया जाता है कि तोता जिस नाम को बार-बार बोल रहा था, वह परिवार के एक परिचित व्यक्ति का था. यह वही व्यक्ति था, जो अक्सर घर आता-जाता था. तोते की इस हरकत ने परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने इस इनपुट को हल्के में नहीं लिया. उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. शुरुआत में उसने कुछ भी मानने से इनकार किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ के बाद वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

तोते ने ऐसे खोला राज

जांच में सामने आया कि हत्या के वक्त तोता घर में मौजूद था और उसने पूरी घटना देखी और सुनी थी. उसी दौरान जो बातचीत या आवाज उसने सुनी, उसे वह बाद में दोहराने लगा. यही बात पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग बन गई. यह पहला मौका नहीं है, जब किसी तोते ने किसी अपराध में अहम भूमिका निभाई हो. एक अन्य मामले में भी तोते ने 'डोंट शूट' जैसी बात दोहराकर जांच एजेंसियों का ध्यान खींचा था, जिससे शक गहराया था कि उसने घटना के वक्त कुछ सुना था.

कानूनी तौर पर गवाही मुश्किल, लेकिन सुराग मजबूत

हालांकि अदालत में किसी जानवर की गवाही मान्य नहीं होती, लेकिन ऐसे मामलों में उनके व्यवहार को सुराग के तौर पर जरूर देखा जाता है. इस केस में भी तोता सीधे गवाह नहीं बना, लेकिन उसने जो संकेत दिया, वही पूरी जांच की दिशा बदलने के लिए काफी साबित हुआ.

सोशल मीडिया पर लोग हैरान

इस अनोखी घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कोई इसे 'नेचर का चमत्कार' बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि 'सच कभी छुपता नहीं'. इससे हमें पता चलता है कि अपराध की जांच में कभी-कभी सबसे छोटा सुराग भी बड़ा साबित हो सकता है. एक तोते की आवाज ने जो काम किया, वह बड़े-बड़े सबूत भी नहीं कर पाए थे. इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि सच सामने आने का रास्ता कहीं से भी निकल सकता है, बस जरूरत है उसे समझने और सही दिशा में देखने की.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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