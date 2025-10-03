शख्स ने सीखा 'सुनील शेट्टी के सीक्रेट बिजनेस' कि कैसे कमाया जा सकता है 500 करोड़? लेकिन फंसा है एक पेंच

Sunil Shetty Secret Business: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स टीवी के सामने बैठा है, हाथ में डायरी और पेन लिए, और आंखें सुनील शेट्टी पर टिकी हुई हैं. टीवी स्क्रीन पर फिल्म 'धड़कन' का एक प्रसिद्ध सीन चल रहा है, जिसमें देव (सुनील शेट्टी) अपनी गरीबी से अमीरी तक की कहानी सुना रहा है. यह वीडियो लोगों को ना सिर्फ हंसा रहा है, बल्कि “बिजनेस मोटिवेशन” भी बन गया है.

क्या है वायरल वीडियो में खास?

वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील शेट्टी का किरदार बोल रहा है. एक ने लिखा, "मैं रोज़ चलता था, गिरता था, उठता था, लहू निकलता था... और इसी तरह मैंने ₹50 से ₹500 करोड़ का सफर तय किया." यह सुनते ही डायरी में नोट्स लेने वाला शख्स तुरंत "गिरो, उठो, (ब्लड ड्रॉप इमोजी), सूरज की किरणें (सन इमोजी), फिर चलो" जैसे शब्द और इमोजी लिखने लगता है. इस हास्यपूर्ण तरीके से एक गंभीर डायलॉग को लोग “बिजनेस मंत्र” मानने लगे.

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने बेहद मजेदार कमेंट्स किए. एक ने लिखा, "बस हमारे पास अंजलि की आवाज़ नहीं है... वही कृपा रुकी हुई है!" दूसरे ने कहा, "ये रो रहा है क्योंकि ₹500 करोड़ पर टैक्स देना पड़ा." एक तीसरे ने लिखा, "मैं जेब में ₹500 लेकर निकलता हूं, रास्ते में समोसा-जूस खाकर ₹50 बचते हैं. फिर बिस्तर पर गिर जाता हूं और सपना आता है– कल फिर कोशिश करनी है!" लोगों ने वीडियो को ना सिर्फ एन्जॉय किया, बल्कि इसे "कॉमेडी गोल्ड" बताया.

How to Make ₹50 into ₹500 Crore Suniel Shetty teaches us. Make sure it reaches everyone who wants to know the secret #FI pic.twitter.com/489IoYXXuF — Fundamental Investor (@FI_InvestIndia) October 1, 2025

क्या यह वाकई मोटिवेशनल है या सिर्फ फन?

कुछ यूजर्स ने वीडियो को मजाकिया तरीके से भी मोटिवेशनल माना. एक ने लिखा, "कोई भी आदमी जब बड़ा बन जाता है, तो असली बिज़नेस सीक्रेट नहीं बताता!" दूसरे ने कहा, "बहुत मोटिवेशनल है, हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जिसे अरबपति बनना है." इस तरह एक फिल्मी डायलॉग ने हजारों लोगों को हंसी और प्रेरणा का एक अनोखा कॉम्बिनेशन दे दिया.

कितनी तेजी से वायरल हुआ यह वीडियो?

इस फनी वीडियो ने पोस्ट होने के कुछ ही दिनों में लगभग 5 लाख व्यूज़ बटोर लिए हैं. यह साबित करता है कि सोशल मीडिया पर कॉमेडी + मोटिवेशन = वायरल सफलता का नया फॉर्मूला बन चुका है. जब फिल्मी डायलॉग्स को लोग "बिजनेस टिप्स" समझने लगें, तो समझ जाइए कि इंटरनेट पर कुछ भी संभव है. सुनील शेट्टी का 'धड़कन' वाला यह सीन अब सिर्फ सिनेमाई नहीं रहा- यह अब "₹50 से ₹500 करोड़" की रणनीति बन चुका है… मज़ाक में ही सही!

