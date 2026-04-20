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अरुणाचल की बेटी ने दिल्ली के मकान मालिक को दिया ऐसा तोहफा, वजह जानकर आपकी आंखों में भी आ जाएंगे आंसू!

Arunachal Pradesh Viral News: अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की ने दिल्ली में अपने मकान मालिक को नॉर्थईस्ट की मजबूत झाड़ू गिफ्ट की, जिससे उनका रिश्ता बेहतर हो गया. ये साधारण सा तोहफा मकान मालिक को इतना पसंद आया कि वे बार-बार झाड़ू मंगाने लगे. कहानी दिखाती है कि छोटे जेस्चर भी रिश्तों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:13 PM IST
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सोशल मीडिया
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कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सी झाड़ू भी किसी रिश्ते को बदल सकती है? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक कहानी ने यही साबित कर दिया है. अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की ने दिल्ली में अपने मकान मालिक को ऐसा तोहफा दिया, जिसने उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया.

यह कहानी सिर्फ एक झाड़ू की नहीं, बल्कि छोटे-छोटे जेस्चर की ताकत की है. जहां लोग महंगे गिफ्ट्स से रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं, वहीं इस लड़की ने एक सादा सा तोहफा देकर सबका ध्यान खींच लिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या झाड़ू बन गई रिश्तों की ‘हीरो’?

अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें उसने बताया कि कैसे एक साधारण झाड़ू ने उसके और मकान मालिक के रिश्ते को बेहतर बना दिया.

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उसने बताया कि नॉर्थईस्ट में मिलने वाली झाड़ू दिल्ली की झाड़ू से काफी अलग होती है. ये ज्यादा मोटी, मजबूत और टिकाऊ होती है. वहीं Delhi में उसे जो झाड़ू मिली, वह बहुत पतली और कमजोर थी, जो कुछ ही दिनों में खराब हो जाती थी.

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क्या मां का आइडिया बन गया ‘गेम चेंजर’?

जब वह अपने घर वापस गई, तो उसकी मां ने सब्जियों और फर्मेंटेड फूड के साथ कुछ मजबूत झाड़ू भी पैक कर दीं. लेकिन खास बात यह थी कि उसकी मां ने उसे सलाह दी कि वह एक झाड़ू अपने मकान मालिक को गिफ्ट करे.

पहले तो यह सुझाव अजीब लगा, लेकिन जब उसने ऐसा किया, तो नतीजा चौंकाने वाला था. मकान मालिक को यह तोहफा इतना पसंद आया कि उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या मकान मालिक बन गए झाड़ू के फैन?

लड़की ने बताया कि उसके मकान मालिक को झाड़ू इतनी पसंद आई कि हर बार जब वह अपने घर जाती, तो वह उनसे एक और झाड़ू लाने को कहते. इतना ही नहीं, उन्होंने इसके लिए पैसे देने की भी पेशकश की.

यह छोटा सा गिफ्ट उनके रिश्ते में एक बड़ा बदलाव लेकर आया. जहां पहले सामान्य रिश्ता था, वहीं अब दोनों के बीच अच्छा तालमेल और अपनापन बढ़ गया.

क्या छोटी चीजें सच में बड़ा असर डालती हैं?

इस अनुभव को साझा करते हुए लड़की ने कहा कि हर चीज जो हम घर से लाते हैं, वह हर जगह फिट नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर किसी को पसंद आ जाती हैं.

उसने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर नॉर्थईस्ट के लोग अपने मकान मालिक से अच्छा रिश्ता चाहते हैं, तो उन्हें एक झाड़ू जरूर गिफ्ट करनी चाहिए. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं, जिससे यह कहानी और भी वायरल हो गई. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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