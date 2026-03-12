Advertisement
कैसे साफ होते हैं विमान के शीशे? साबुन नहीं इस चीज का होता है इस्तेमाल

कैसे साफ होते हैं विमान के शीशे? साबुन नहीं इस चीज का होता है इस्तेमाल

Air Plane Fact: हवाई जहाज के शीशों कौन और कैसे साफ करता है? इसको लेकर ज्यादातर लागों के मन सवाज उठता है कि क्या कार डिराइवर की तरह पायलट भी प्लेन की खिड़की खोलकर शीशा साफ करता है या उसके लिए अलग तरह की इंजीनियरिंग होती है? 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:45 AM IST
कैसे साफ होते हैं विमान के शीशे? साबुन नहीं इस चीज का होता है इस्तेमाल

जब कोई फ्लाइट 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आसमान में उड़ती है तो उसके शीशे पर कीड़े, बारिश की बूंदों के निशान और धूल जमना सामान्य सी बात है और ये एक बड़ी चुनौती है. लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या गार की तरह ही साधारण वाइपर से ही प्लेन के शीशे साफ होते हैं या फ्लाइट के शीशों को साफ करने के लिए अलग तरह की हाई-टेक इंजीनियरिंग होती है. चलिए जानते हैं.

दरअसल, विंडशील्ड की सुफाई या शीशे से साफ दिखना सिर्फ पायलट की सुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है. विमान के शीशे साफ करने के लिए ग्राउंड स्टाफ की मेहनत लगती है और इसके पीछे एक हाई-टेक इंजीनियरिंग छिपी है.

रनवे पर ही होती है सफाई

हवाई जहाज के शीशे साफ करने के लिए मेंटेनेंस टीम एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो करती है. प्लेन के शीशों को साफ करने के लिए नॉर्मल साबुन नहीं, बल्कि 'नॉन-एब्रेसिव' (बिना खरोंच वाला) लिक्विड यूज किया जाता है. इतना ही नहीं शीशे से पानी और झाग साफ करने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ों का यूज किया जाता है.

कार जैसे होते हैं वाइपर

रिपोर्ट के अनुसार कुछ कमर्शियल विमानों में कार की तरह ही शीशा साफ करने के लिए वाइपर लगे होते हैं. देखने में भले ही ये कार के वाइपर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये उनसे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं. शीशे साफ करने वाले स्टाफ का टारगेट होता है कि शीशे से तेल के दाग, पक्षियों के अवशेष और धूल को हटाना होता है. यदि ये दाग सही से साफ नहीं होते हैं तो लैंडिंग के समय रनवे की लाइटें 'ग्लेयर' पैदा कर सकती हैं.

अलग अलग गति पर वाइपर लगा सकते हैं पायलट

आमतौर पर विमान में दो स्वतंत्र वाइपर वाला सिस्टम होता है. इसमें एक पायलट के लिए होता है और एक को-पायलट के लिए. इन्हें कॉकपिट से अलग-अलग गति (Low/High) पर चलाया जा सकता है. जब आसमान में हवाई जहाज अपनी तेज रफ्तार पर होता है, तो हवा को दबाव इतना ज्यादा होता है कि वह वो शीशे पर कोई भी गंदगी टिकने ही नहीं देता. हवा का दबाव ही शीशे को साफ करता चला जाता है. यही कारण है कि ऊंचाई पर पायलट को शीशा साफ करने के लिए वाइपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

