चाय संग हंसने वाला वायरल लड़का कौन है? ट्रक क्लीनिंग का करता था काम, ड्राइवर ने बदली किस्मत! पास की 10वीं की परीक्षा

Inspirational Story: तेलंगाना के अरुण कुमार की जोरदार हंसी का एक वीडियो वायरल हुआ और उसकी जिंदगी बदल गई. गरीबी में 4वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने वाला यह लड़का आज 10वीं पास कर कंटेंट क्रिएटर बन चुका है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 26, 2026, 07:32 AM IST
Viral Laughing Boy Arun Kumar Telangana: अगर नीयत साफ हो और साथ देने वाला सच्चा हो, तो मंजिल मिल ही जाती है. गरीबी के कारण जिस हाथ ने चौथी क्लास में कलम छोड़कर ट्रक साफ करना शुरू किया था, आज उसी हाथ में कामयाबी की चाबी है. ड्राइवर नेहरू के साथ और अपनी कड़ी मेहनत से अरुण ने न सिर्फ 10वीं पास की, बल्कि आज वो लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं. 

तेलंगाना के रहने वाले अरुण कुमार की कहानी इन दिनों लोगों को भावुक भी कर रही है और प्रेरित भी. बेहद गरीब परिवार में जन्मे अरुण को हालात ने बचपन में ही बड़ा बना दिया. घर चलाने में मदद के लिए उन्हें चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी. स्कूल की किताबों की जगह उन्होंने काम पकड़ लिया और लॉरी क्लीनर बनकर रोज कमाने लगे.

यह भी पढ़ें: 90 साल की उम्र में 'ड्राइवर दादी' का स्वैग, बिना डरे चलाती हैं कार! लोग बोले- गजब का कॉन्फिडेंस...

क्यों छोड़नी पड़ी पढ़ाई?

अरुण के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि पढ़ाई जारी रखना संभव नहीं था. छोटी उम्र में ही उन्होंने समझ लिया कि घर की जिम्मेदारी उठानी होगी. दिनभर ट्रकों के साथ सफर, धूल-मिट्टी और मेहनत भरा काम उनकी दिनचर्या बन गया. लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था.

कैसे वायरल हुई हंसी?

काम के दौरान उनकी मुलाकात ड्राइवर नेहरु से हुई. एक दिन चाय पीते वक्त अरुण जोर से हंसे. उनकी हंसी इतनी दिल छू लेने वाली और अलग थी कि नेहरू ने उसका वीडियो बना लिया. वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया और देखते ही देखते वायरल हो गया. लोग उस हंसी को मीम्स और वीडियो में इस्तेमाल करने लगे. अरुण को वायरल लाफिंग मैन के नाम से पहचान मिलने लगी.

 

 

किसने बदली दिशा?

वीडियो वायरल होने के बाद नेहरू ने सिर्फ खुश होने तक बात नहीं रोकी. उन्होंने अरुण के अंदर छिपी प्रतिभा को पहचाना. उन्होंने अरुण को समझाया कि जिंदगी सिर्फ क्लीनर बनकर नहीं गुजरनी चाहिए. आर्थिक मदद की, हौसला दिया और दोबारा स्कूल में दाखिला दिलवाया. यह वही मोड़ था जिसने अरुण की जिंदगी की दिशा बदल दी. नेहरू के मार्गदर्शन और अपनी मेहनत से अरुण ने दोबारा पढ़ाई शुरू की. मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. आखिरकार उन्होंने 10वीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली. जो बच्चा कभी गरीबी के कारण स्कूल छोड़ चुका था, वही आज पढ़ाई में सफलता हासिल कर मिसाल बन गया.

यह भी पढ़ें: नियम गया तेल लेने! लेडीज लाउंज में 'अंकल' का कब्जा, विदेशी टूरिस्ट का वीडियो देख भड़के लोग

आज कहां हैं अरुण?

आज अरुण कुमार एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं. वे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव हैं और लाखों लोग उनकी वीडियो देखते हैं. कई रियलिटी शोज में भी वे गेस्ट के रूप में नजर आ चुके हैं. अपनी सफलता का श्रेय वे हमेशा नेहरू को देते हैं, जिन्होंने सही समय पर उनका साथ दिया. अरुण की कहानी हम जैसे युवाओं के लिए सीख है कि कभी-कभी एक छोटी सी हंसी भी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है.

