ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे एन्जॉय कर सकता है? इतने गहरे बर्फ में दबी है कार फिर भी...

Viral Video: ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में परेशानियां ना हों, दुख और सुख साथ चलते रहते हैं, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो किसी के पास गाड़ी में बैठने के लिए फैमली नहीं है. ऐसे में हमें हर सिचुएशन को एन्जॉय करना चाहिए. यही बात सिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक गाड़ी बर्फ में कई फिट नीचे दबी है, और ये दोस्त गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं. जब कैमरा गाड़ी से बाहर आता है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

कहां फंसी थी कार?

ठंडे क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते गाड़ी ड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है. गाड़ी के टायर फिसलने लगते हैं और कई बार बर्फ में फंस भी जाते हैं. ऐसे में लोग बर्फ पिघलने तक फंसे रहते हैं या गाड़ी छोड़कर जाना पड़ता है. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि दो शख्स गाड़ी के अंदर बैठे हैं. गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है और ये दोनों म्यूजिक पर वाइब कर रहे हैं और खूब मस्ती में नजर आते हैं. इसके बाद जब कैमरा कार से बाहर आता है तो पता चलता है कि ये गाड़ी तो बर्फ के नीचे ढकी है और इतना ही नहीं जब कैमरा पीछे की ओर जाता है तो पता चलता है कि बर्फ की एक गुफा है और जब कैमरामैन गुफा से बाहर आता है तो जमीन दिखाई देती है और पता चलता है कि गाड़ी तो कई फिट नीचे दबी है, लेकिन उन लड़को की मस्ती देखकर नहीं लगता कि ये बर्फ के नीचे दबे हैं.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने खोजी दुर्लभ छिपकली! हाथ नहीं सिर्फ पैर हैं, हैरान कर देंगी तस्वीरें

Add Zee News as a Preferred Source

ये था यूजर्स का रिएक्शन

वायरल हो रहा ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @kokis2k नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने मौज लेते हुए लिखा, "भाई बिना सीट बेल्ट लगाए तेज गाड़ी चला रहे हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "वे पेंगुइन से भी बेहतर तरीके से बर्फ में रह सकते हैं."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.