Advertisement
trendingNow13077761
Hindi Newsजरा हटकेऐसी सिचुएशन में कोई कैसे एन्जॉय कर सकता है? इतने गहरे बर्फ में दबी है कार फिर भी...

ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे एन्जॉय कर सकता है? इतने गहरे बर्फ में दबी है कार फिर भी...

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि हर सिचुएशन में कैसे खुश रहा जा सकता है. परेशानियां तो जिंदगी का एक हिस्सा हैं, लेकिन मस्ती जिंदा रहनी चाहिए. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे एन्जॉय कर सकता है? इतने गहरे बर्फ में दबी है कार फिर भी...

Viral Video: ऐसा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में परेशानियां ना हों, दुख और सुख साथ चलते रहते हैं, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो किसी के पास गाड़ी में बैठने के लिए फैमली नहीं है. ऐसे में हमें हर सिचुएशन को एन्जॉय करना चाहिए. यही बात सिखाता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक गाड़ी बर्फ में कई फिट नीचे दबी है, और ये दोस्त गाड़ी में मस्ती कर रहे हैं. जब कैमरा गाड़ी से बाहर आता है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

कहां फंसी थी कार?
ठंडे क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते गाड़ी ड्राइव करना काफी मुश्किल हो जाता है. गाड़ी के टायर फिसलने लगते हैं और कई बार बर्फ में फंस भी जाते हैं. ऐसे में लोग बर्फ पिघलने तक फंसे रहते हैं या गाड़ी छोड़कर जाना पड़ता है. इन दिनों जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें दिखता है कि दो शख्स गाड़ी के अंदर बैठे हैं. गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है और ये दोनों म्यूजिक पर वाइब कर रहे हैं और खूब मस्ती में नजर आते हैं. इसके बाद जब कैमरा कार से बाहर आता है तो पता चलता है कि ये गाड़ी तो बर्फ के नीचे ढकी है और इतना ही नहीं जब कैमरा पीछे की ओर जाता है तो पता चलता है कि बर्फ की एक गुफा है और जब कैमरामैन गुफा से बाहर आता है तो जमीन दिखाई देती है और पता चलता है कि गाड़ी तो कई फिट नीचे दबी है, लेकिन उन लड़को की मस्ती देखकर नहीं लगता कि ये बर्फ के नीचे दबे हैं. 

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों ने खोजी दुर्लभ छिपकली! हाथ नहीं सिर्फ पैर हैं, हैरान कर देंगी तस्वीरें

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kokis (@kokis2k)

ये था यूजर्स का रिएक्शन
वायरल हो रहा ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @kokis2k नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने मौज लेते हुए लिखा, "भाई बिना सीट बेल्ट लगाए तेज गाड़ी चला रहे हो." दूसरे यूजर ने लिखा, "वे पेंगुइन से भी बेहतर तरीके से बर्फ में रह सकते हैं." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

car videoSnowfallviral

Trending news

एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट