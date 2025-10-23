Advertisement
कैसे आधी रात में रेलवे ने कर दिखाया चमत्कार? 40 मिनट में डॉक्टर की खोई हुई घड़ी यूं खोज निकाला

Vande Bharat Train: वंदे भारत ट्रेन में भूल गए डॉक्टर की घड़ी मात्र 40 मिनट में मिल गई. जानिए कैसे रेलवे और RPF ने आधी रात को दिखाई कमाल की फुर्ती, जिससे सोशल मीडिया पर इस कहानी ने मचा दिया धमाल.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 23, 2025, 12:16 PM IST
कैसे आधी रात में रेलवे ने कर दिखाया चमत्कार? 40 मिनट में डॉक्टर की खोई हुई घड़ी यूं खोज निकाला

Vande Bharat Chennai Doctor: चेन्नई के एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जब उन्होंने बताया कि रेलवे स्टाफ ने उनकी खोई हुई घड़ी मात्र 40 मिनट में ढूंढ निकाली. डॉक्टर ने यह अनुभव एक्स (पहले ट्विटर) पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई. 17 अक्टूबर को डॉक्टर वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे. जब ट्रेन एग्मोर स्टेशन पहुंची, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी घड़ी ट्रेन के रेस्ट रूम में रह गई है. रात 12:28 बजे उन्होंने RailMadad वेबसाइट पर अपना PNR नंबर, कोच और सीट डिटेल्स देकर शिकायत दर्ज कराई.

मिनटों में कैसे हुई रेलवे की ताबड़तोड़ कार्रवाई?

शिकायत के सिर्फ तीन मिनट बाद यानी 12:31 बजे रेलवे हेल्पलाइन से फोन आया. फिर 12:34 पर एसएमएस मिला. 12:49 पर RPF ने बताया कि उन्होंने ट्रेन यार्ड में जाकर जांच शुरू कर दी है और 1:12 बजे डॉक्टर को व्हाट्सएप पर उनकी घड़ी की दो तस्वीरें भेजी गईं. 1:13 पर RPF ने दोबारा कॉल कर पुष्टि की कि घड़ी मिल गई है.

 

 

आधी रात को किसने दिखाई इतनी जिम्मेदारी?

डॉक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, “ये किसी शिकायत की बात नहीं थी, गलती मेरी थी. लेकिन रात में दर्जनों कर्मचारियों ने मेरी मदद के लिए तुरंत काम किया. यह सचमुच कमाल का प्रयास है.” उन्होंने RPF और साउथर्न रेलवे की टीम की जमकर तारीफ की. डॉक्टर अगले दिन स्टेशन पहुंचे वहां उन्होंने टिकट, आधार और एक रिक्वेस्ट लेटर जमा किया. इसके बाद रजिस्टर में साइन करके उन्हें उनकी घड़ी लौटा दी गई. उन्होंने बताया कि यह अनुभव उनके लिए बेहद भावनात्मक था क्योंकि उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की ईमानदारी और फुर्ती को करीब से देखा.

 

 

सोशल मीडिया पर क्यों छाई ये कहानी?

साउथर्न रेलवे के चेन्नई डिवीजन ने डॉक्टर को जवाब देते हुए लिखा, “आपका भरोसा और धन्यवाद हमारे स्टाफ के लिए प्रेरणा है.” इस पोस्ट को अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं. लोगों ने इसे रेलवे की सच्ची सर्विस स्पिरिट बताया.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

vande bharat

