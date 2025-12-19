लाल सूट वाला... जिसे हम जानते हैं वो नहीं है असल सैंटा, उसे तो कोका-कोला ने बनाया! असली वाला आपको डरा सकता है

Advertisement
Christmas Advertising Coca Cola Santa: क्या आपने कभी सोचा है कि लाल सूट वाला मोटा-सांता सच में सदियों पुरानी परंपरा है या फिर एक विज्ञापन की देन. जानिए कैसे कोका-कोला ने क्रिसमस के सबसे बड़े प्रतीक को गढ़ा और दुनिया की सोच बदल दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 19, 2025, 06:29 AM IST
Christmas Santa Claus: हर दिसंबर दुकानों, कार्ड्स और टीवी स्क्रीन पर एक ही तस्वीर दिखती है. सफेद दाढ़ी वाला मोटा बुजुर्ग, लाल सूट में हंसता हुआ, बच्चों को तोहफे बांटता हुआ. आज का सांता क्लॉज हमें इतना पुराना और टाइमलेस लगता है कि हम मान लेते हैं कि वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा. लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे आज हम असली सांता समझते हैं, वह 20वीं सदी की एक सोची-समझी विज्ञापन रणनीति का नतीजा है.

क्या सांता क्लॉज हमेशा ऐसा ही दिखता था?

कोका-कोला से पहले सांता की कोई एक तय पहचान नहीं थी. यूरोप में सेंट निकोलस की लोककथाओं से जुड़े इस किरदार को कभी लंबा-पतला साधु दिखाया गया, तो कभी छोटा और थोड़ा डरावना एल्फ. उसके कपड़ों के रंग भी हरे, भूरे, नीले या पीले होते थे. आज जो गर्मजोशी, हंसी और अपनापन सांता से जुड़ा है, वह तब नदारद था. हर इलाके में सांता अलग रूप में दिखता था.

अमेरिका की आर्थिक मंदी ने क्या मोड़ दिया?

1930 का दशक अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल था. ग्रेट डिप्रेशन के कारण कंपनियां जूझ रही थीं. उसी दौर में कोका-कोला भी एक बड़ी समस्या से परेशान था. लोग इसे सिर्फ गर्मियों की ड्रिंक मानते थे. सर्दी आते ही बिक्री गिर जाती थी और गोदाम बोतलों से भर जाते थे. कंपनी समझ गई कि अगर सोच नहीं बदली गई तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

कोका-कोला ने क्रिसमस को क्यों चुना?

कंपनी के अधिकारियों ने तय किया कि कोका-कोला को सिर्फ गर्मियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. सर्दियों में सबसे भावनात्मक त्योहार क्रिसमस था. अगर कोका-कोला क्रिसमस का हिस्सा बन जाए, तो सर्दियों की बिक्री भी बच सकती थी. यही फैसला 20वीं सदी के सबसे असरदार मार्केटिंग कदमों में से एक बना.

नया सांता कैसे बनाया गया?

1931 में कोका-कोला ने इलस्ट्रेटर हैडन सन्डब्लोम को सांता की नई तस्वीर बनाने का काम सौंपा. निर्देश साफ थे. डरावने एल्फ और सख्त साधु को छोड़कर ऐसा सांता बनाना था जो इंसानी लगे, भरोसेमंद हो और बच्चों को पसंद आए. सन्डब्लोम ने ‘A Visit from St Nicholas’ कविता से प्रेरणा लेकर गोल चेहरे, गुलाबी गालों और दयालु आंखों वाला सांता बनाया. लाल और सफेद सूट को कोका-कोला के रंगों से मिलाया गया.

एक विज्ञापन ने दुनिया कैसे बदल दी?

मैगजीनों में छपे विज्ञापनों में सांता कोका-कोला पीते हुए दिखा. संदेश साफ था कि यह ड्रिंक हर मौसम के लिए है. बच्चों ने सांता को कोला पीते देखा और बड़ों ने इसे क्रिसमस का हिस्सा मान लिया. 1931 से 1964 तक हर साल यही सांता दोहराया गया. धीरे-धीरे पुराने सांता गायब हो गए और कोका-कोला वाला सांता ही पूरी दुनिया के लिए असली सांता बन गया.

