जिस पूड़ी-सब्जी को आप हाथ से खाते हैं उसे कोरियन ने चॉपस्टिक से कैसे खाया? जरा Video तो देखिए जनाब
जरा हटके

जिस पूड़ी-सब्जी को आप हाथ से खाते हैं उसे कोरियन ने चॉपस्टिक से कैसे खाया? जरा Video तो देखिए जनाब

Korean Eats Puri Sabzi: भारतीय खाने का स्वाद और परंपरा दोनों ही खास होते हैं. पर जब कोई विदेशी इसे अलग अंदाज में खाता है, तो नजारा मजेदार भी हो जाता है और चौंकाने वाला भी. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कोरियन युवक ने पहली बार पूरी-सब्जी का स्वाद चखा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 03, 2025, 02:01 PM IST
जिस पूड़ी-सब्जी को आप हाथ से खाते हैं उसे कोरियन ने चॉपस्टिक से कैसे खाया? जरा Video तो देखिए जनाब

Viral Food Video: भारतीय खाने का स्वाद और परंपरा दोनों ही खास होते हैं. पर जब कोई विदेशी इसे अलग अंदाज में खाता है, तो नजारा मजेदार भी हो जाता है और चौंकाने वाला भी. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक कोरियन युवक ने पहली बार पूरी-सब्जी का स्वाद चखा, लेकिन खाने का तरीका देखकर सभी दंग रह गए.

यह भी पढ़ें: जब दूल्हे ने बारातियों की जगह बुलाए सड़क के कुत्ते, शादी में डोगेश भाई और उनकी गैंग ने मचा दिया धमाल!

पूरी-सब्जी और चॉपस्टिक का अजीब कॉम्बिनेशन

वीडियो को इंस्टाग्राम पर आकर्षिक बनर्जी ने शेयर किया. इसमें उनका कोरियन दोस्त पुरी को चॉपस्टिक से उठाते और प्लेट में रखते नज़र आता है. इसके बाद वह चॉपस्टिक और चम्मच की मदद से पुरी फाड़ने और आलू की सब्ज़ी को उसमें रखने की कोशिश करता है. खाने का यह प्रयोग मज़ाक और हैरत दोनों का कारण बन गया.

 

 

लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं बेहद मजेदार थीं. किसी ने लिखा, “क्या यह कानूनी भी है?” तो किसी ने कहा – “उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था!” एक यूजर ने मजाक में लिखा, “मैं तो चार पूरी खा लेता, जब तक इसने एक बाइट भी नहीं लिया.” वहीं एक और ने गुस्से में लिखा, “ये देखकर मेरा खून खौल गया.” कई लोग इसे परंपरा से खिलवाड़ मान रहे हैं तो कई इसे मजेदार क्रॉस-कल्चर मोमेंट बता रहे हैं. दरअसल भारत में पूरी-सब्जी हाथों से खाने का ही रिवाज है, लेकिन विदेशी खाने के अपने तरीके लाते हैं और कभी-कभी यह इंटरनेट पर मजाक और बहस का मुद्दा बन जाता है.

यह भी पढ़ें: बारिश में नहीं मिली कैब तो बुक करनी पड़ी ट्रक, सामान की तरह लद के घर पहुंचे 'बेचारे' ऑफिस वाले! Video ने चौंकाया

कितना वायरल हुआ यह वीडियो?

इस वीडियो को अब तक 35 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हज़ारों कमेंट आ चुके हैं. इसमें टैग किए गए नामों में Yoo और Claire Kim भी शामिल हैं, जिन्हें वीडियो का हिस्सा माना जा रहा है. यह साफ है कि भारतीय खाने की लोकप्रियता विदेशों तक पहुँच चुकी है और इसका नया अंदाज़ सभी को हंसाने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर रहा है.

