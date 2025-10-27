Advertisement
कब, कहां और कैसे हुई थी दांतों की उत्पत्ति? क्या है मछलियों से कनेक्शन, होश उड़ा देगी ये जानकारी

Teeth Evolution: मजबूत दांत किसी इंसान को फिट रखने में अहम योगदान देते हैं. बहुत कम लोगों को पता होगा दांतों की उत्पत्ति कैसे हुई. अगर आप भी अनजान हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 27, 2025, 06:01 PM IST
Teeth Evolution: दांत हमारे शरीर का मूल्यवान हिस्सा है. दांतों का मजबूत होना काफी जरूर होता है. हालांकि जब हम कोई चीज खाते पीते हैं तो दांतों में थोड़ा बहुत कभी-कभी दर्द होने लगता है. दांतों की उत्पत्ति के पीछे भी कई तरह के तर्क दिए गए हैं, कुछ लोगों को पता होगा दांतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, हालांकि बहुत सारे लोग इससे अनजान होंगे, इसका कनेक्शन मछली से है. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

कैसे हुई उत्पत्ति
दांतों की उत्पत्ति के बारे में भी तरह- तरह की बातें कही गई है. दातों के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक नया अध्ययन किया गया और इसमें पता चला कि 500 मिलियन वर्ष पहले दांतों की उत्पत्ति हुई थी. उस समय मछलियों के बाहरी कवच पर ओडोन्टोड्स नामक कठोर संरचनाएं थीं. ये ओडोन्टोड्स संवेदनशील अंगों की तरह काम करती थी और तंत्रिकाओं को अपनी संवेदनाओं के बारे में जानकारी देती थीं.

कैसे हुआ मछलियों की दातों का विकास
धीरे- धीरे मछलियों के जबड़े विकसित हुए और उनके मुंह में नुकीली संरचनाएं होना फायदेमंद हो गया. इसके बाद मछलियों की ये संरचनाएं दांतों में बदल गईं. जो दांतों की उत्पत्ति का कारण बना. हालांकि आज भी शार्क और कैटफ़िश जैसे कुछ मछलियों के बाहरी दांतों में नसे होती हैं. इसके जरिए वो अपने आस- पास होने वाल गतिविधि को महसूस करती हैं और उसी हिसाब से अपने आप को ढालती हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो विश्वविद्यालय की पोस्टडॉक्टरल शोधकर्ता यारा हैरीडी ने रीढ़ की हड्डी वाला सबसे पुराना जीवाश्म का अध्ययन कर रहीं थी, इसकी जानकारी के लिए उन्होंने कशेरुकी के नमूने मंगवाए. इसके बाद उन्होंने डेंटिन पर पर अध्ययन किया, यह नसों में संवेदनशील जानकारी भेजती थी. इसके बाद उन्होंने एनाटोलेपिस का अध्ययन किया जो कि कैम्ब्रियन काल का माना जाता है. 

इसके बाद जब उन्होंने और गहराई से इसका अध्ययन किया तो पाया कि एक्सोस्केलेटन में ओडोन्टोड्स के नीचे छिद्र होते हैं जो आर्थ्रोपोड्स के संवेदी अंगों की तरह दिखते हैं. इसका उपयोग तापमान, कंपन और गंध को समझने के लिए किया जाता है. जिसके बाद उन्होंने मछलियों में इसकी समानता पाई और कहा कि मुंह के बाहर ओडोन्टोड्स के दांत के ऊतक संवेदनशील हो सकते हैं और शायद सबसे पहले ओडोन्टोड्स भी ऐसे ही थे.

