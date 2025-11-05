सूखा, आक्रमण या कुछ और...आखिर कैसे हुआ था माया सभ्यता का पतन? सैकड़ों साल से बना है रहस्य

Maya Civilization: भारत का इतिहास काफी ज्यादा समृद्ध शाली है. देश भर में ऐसी कई घटनाएं हुई जो आज भी रहस्य का विषय बनी हुई हैं. प्राचीन सभ्यताएं ऐतिहासिक घटनाओं से हमें रूबरू कराती हैं. ऐसे ही हम बताने चल रहे हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जिसका अतीत रहस्यों से भरा हुआ है. इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है. इसे लेकर कई तरह के दावे किए जाते थे. वैज्ञानिकों ने भी कई तरह का तर्क दिया है इसके बावजूद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है. आइए जानते हैं इस सभ्यता के बारे में.

क्या है सभ्यता का नाम

जिस सभ्यता की हम बात करने चल रहे हैं इस सभ्यता का नाम माया सभ्यता है. ये अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी, जो ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और यूकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी. इस सभ्यता को मैक्सिको में एक महत्वपूर्ण सभ्यता माना जाता था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी. हालांकि 16वीं सदी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया था. इस पतन की शुरुआत 11वीं सदी से ही हो गई थी.

क्या है वजह?

इस सभ्यता को लेकर कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलिज के ब्लू होल और उसके आसपास के खनिजों की सभ्यता का विश्लेषण किया था. इस विश्लेषण से पता चला था कि यहां पर 800 से 900 ईस्वी के मध्य यहां एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह माया सभ्यता का विनाश हो गया. हालांकि लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि यहां पर छठी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक भयंकर सूखा पड़ा था जिसकी वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया.

कैलेंडर में दिया गया था तर्क

इस सभ्यता के लोगों ने एक कैलेंडर भी बनाया था, जिसके जरिए विभिन्न त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है. इस कैलेंडर को माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता था. माया सभ्यता के कैलेंडर में ये भी कहा गया था कि ये दुनिया साल 2012 में खत्म हो जाएगी. इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है. इसे लेकर लोगों का अलग-अलग तर्क है. इस सभ्यता में महिलाएं और पुरुष दोनों शासन करते थे. राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी.