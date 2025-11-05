Advertisement
trendingNow12989402
Hindi Newsजरा हटके

सूखा, आक्रमण या कुछ और...आखिर कैसे हुआ था माया सभ्यता का पतन? सैकड़ों साल से बना है रहस्य

Maya Civilization: माया सभ्यता का इतिहास काफी ज्यादा रहस्यों से भरा है. इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ आज भी लोग इसे लेकर संशय में रहते हैं. आइए जानते हैं इस सभ्यता के बारे में. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 05, 2025, 12:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूखा, आक्रमण या कुछ और...आखिर कैसे हुआ था माया सभ्यता का पतन? सैकड़ों साल से बना है रहस्य

Maya Civilization: भारत का इतिहास काफी ज्यादा समृद्ध शाली है. देश भर में ऐसी कई घटनाएं हुई जो आज भी रहस्य का विषय बनी हुई हैं. प्राचीन सभ्यताएं ऐतिहासिक घटनाओं से हमें रूबरू कराती हैं. ऐसे ही हम बताने चल रहे हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जिसका अतीत रहस्यों से भरा हुआ है. इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ था इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है. इसे लेकर कई तरह के दावे किए जाते थे. वैज्ञानिकों ने भी कई तरह का तर्क दिया है इसके बावजूद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है. आइए जानते हैं इस सभ्यता के बारे में. 

क्या है सभ्यता का नाम
जिस सभ्यता की हम बात करने चल रहे हैं इस सभ्यता का नाम माया सभ्यता है. ये अमेरिका की प्राचीन सभ्यता थी, जो ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और यूकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी. इस सभ्यता को मैक्सिको में एक महत्वपूर्ण सभ्यता माना जाता था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी. हालांकि 16वीं सदी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया था. इस पतन की शुरुआत 11वीं सदी से ही हो गई थी.

क्या है वजह?
इस सभ्यता को लेकर कुछ साल पहले शोधकर्ताओं ने बेलिज के ब्लू होल और उसके आसपास के खनिजों की सभ्यता का विश्लेषण किया था. इस विश्लेषण से पता चला था कि यहां पर 800 से 900 ईस्वी के मध्य यहां एक भयंकर सूखा पड़ा था और उसी की वजह माया सभ्यता का विनाश हो गया. हालांकि लाइव साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि यहां पर छठी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक भयंकर सूखा पड़ा था जिसकी वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैलेंडर में दिया गया था तर्क
इस सभ्यता के लोगों ने एक कैलेंडर भी बनाया था, जिसके जरिए विभिन्न त्योहारों के बारे में जानकारी मिलती है. इस कैलेंडर को माया सभ्यता का कैलेंडर कहा जाता था. माया सभ्यता के कैलेंडर में ये भी कहा गया था कि ये दुनिया साल 2012 में खत्म हो जाएगी. इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ ये आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है. इसे लेकर लोगों का अलग-अलग तर्क है. इस सभ्यता में महिलाएं और पुरुष दोनों शासन करते थे. राजा के सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Maya Civilization

Trending news

Rahul Gandhi Hydrogen Bomb LIVE: ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 22 बार डाला वोट
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi Hydrogen Bomb LIVE: ब्राजील की मॉडल ने हरियाणा में 22 बार डाला वोट
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास