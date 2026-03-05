होली के अगले दिन कैसा दिखाई देते हैं लोगों के चेहरा, वायरल हो गया ये मजेदार वीडियो

Advertisement
Viral Video: होली खेलने के बाद जब चेहरे से पक्का रंग नहीं छूटता तो लोगों के चेहरे अजीब दिखाई देते हैं. इसी रंग वाले चेहरे के साथ मजबूरी में कॉलिज या ऑफिस जाना पड़ता है. एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि होली के अगले दिन लोग कैसे दिखाई देते हैं. 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 05, 2026, 04:30 PM IST
Viral Video: 4 मार्च को पूरे देश में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया. रंगों का ये त्योहार मस्ती भरा होता है. लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और नाचते-गाते मस्ती में झूमते हैं. ऐसे में होली के अगले दिन लोगों के चेहरे देख पता चल जाता है कि किसने कितनी होली खेली है. जब पक्का रंग नहीं छूटता तो लोग अगले दिन उसी फीके रंग के साथ अपने काम-काज में लग जाते हैं. होली के बाद सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें ये दिखाया गया है कि होली के अगले दिन लोग किस हालत में अपने ऑफिस जा रहे हैं. 

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग मेट्रो में सफर कर रहे हैं और सबके चेहरे पर अलग-अलग कार्टून बना है. वीडियो एडिट किया गया है या एआई द्वारा बनाया गया है. वीडियो बनाने का मकसद यही बताना है कि होली के अगले दिन लोग किस हालत में रोजमर्रा के काम करते हैं. वीडियो इंटरनेट पर हंसी का तूफान लेकर आया है. लोग वीडियो देख अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: रायते में तड़का लगाने का अजीब तरीका वायरल, पहले ईंट पर गिराया तेल-जीरा और फिर...

इस हालत में ऑफिस जाते दिखे लोग

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट ​हुआ तो देखते ही देखते वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो से खुद को रिलेट कर रहे हैं और खूब मौज काट रहे हैं. वीडियो में मेट्रो के अंदर का नजारा दिखाई देता है. जिसमें एक शख्स जोकर के भेष में नजर आता है. वहीं पास खड़ी एक लड़की 'अवतार' मूवी के किसी कैरेक्टर की तरह लगती है. उसका शरीर हल्के हरे रंग का है. इसके अलावा मेट्रो में मौजूद बाकी लोगों के चेहरे भी अजीब रंग के नजर आते हैं. ये मजेदार वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @atrang.vision नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 2.8 लााख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. 

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. जैसे एक यूजर ने जोकर को देखकर लिखा, 'वो सब तो ठीक है लेकिन मेट्रो वाले ने स्टूल ले जाना की अनुमति दे दी क्या?' दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि जोकर मेट्रो के अंदर स्टूल पर बैठा है. वीडियो संभवतः एआई द्वारा बनाया गया है या किसी वीडियो एडिटिंग टूल का यूज किया गया है. जी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

