हाई-फाई नहीं देसी तरीके से घूमना जानते हैं Gen Z, लग्जरी नहीं एक्सपीरियंस के पीछे क्यों भागते हैं यूथ?

Gen Z Travel: कभी ट्रैवल का मतलब होता था फाइव-स्टार होटल, शाही डिनर और लग्जरी गाड़ियों में घूमना. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. जेन-जी यानी नई पीढ़ी के ट्रैवलर्स के लिए असली सफर वही है, जिसमें उन्हें पर्सनलाइजेशन, स्पॉन्टेनिटी (अचानक किए गए फैसले) और लोकल कल्चर का तड़का मिले. इनके लिए महंगी चीजें या दिखावे से ज्यादा मायने रखता है असली अनुभव और यादगार कहानियां.

जेन-जी लग्जरी को कैसे परिभाषित कर रहे हैं?

अब लग्जरी का मतलब सिर्फ झूमर और आलीशान लॉबी नहीं है. जेन-जी ट्रैवलर्स के लिए लग्जरी वह है, जिसमें उन्हें लोकल लोगों से जुड़ने का मौका मिले, कुछ नया सीखने को मिले और सफर के साथ एक गहरा रिश्ता बने. उनके लिए असली वैल्यू महंगी सुविधाओं में नहीं, बल्कि उन पलों में है जो उन्हें दिल से छू लें. पुरानी पीढ़ी जहां होटलों को तरजीह देती थी, वहीं जेन-जी होस्टल्स को अपना रहे हैं. यहां वे नए दोस्त बनाते हैं, साथ खाना खाते हैं, लोकल टूर में शामिल होते हैं और कभी-कभी अचानक ही नया सफर प्लान कर लेते हैं. होस्टल्स उनके लिए सिर्फ सस्ता ठहराव नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव हैं जहां इंसानियत और कल्चर की खुशबू मिलती है.

पर्सनलाइजेशन इतना अहम क्यों?

जेन-जी अपनी जिंदगी की तरह ट्रैवल को भी अपनी पसंद से ढालना चाहते हैं. हॉस्टलर के सीईओ और फाउंडर प्रणव दांगी का कहना है कि कोई शोरगुल वाली जगह पसंद करता है तो कोई शांति भरा कोना. कोई लोकल खाना चखना चाहता है तो कोई म्यूजियम घूमना. जेन जी के लिए तयशुदा पैकेज से ज्यादा आकर्षक है फ्लेक्सिबल ट्रिप, जिसमें हर पल उनकी पसंद झलक सके. फिक्स शेड्यूल अब इन्हें पसंद नहीं. जेन-जी वीकेंड गेटअवे, वर्ककेशन या अचानक बनाए गए प्लान्स में यकीन रखते हैं. डिजिटल ऐप्स और आसान बुकिंग सिस्टम ने इन्हें और भी आजाद कर दिया है. यही वजह है कि अब छोटी-छोटी ट्रिप्स और सरप्राइज से भरे सफर ट्रेंड में हैं.

लोकल कल्चर क्यों बना है ट्रैवल का असली हीरो?

नई पीढ़ी सिर्फ घूमने नहीं, बल्कि जीने का अनुभव लेना चाहती है. वे लोकल खाना खाते हैं, लोकल त्योहारों में शामिल होते हैं, लोकल क्राफ्ट सीखते हैं और उन कहानियों को सुनते हैं जो गाइडबुक्स में नहीं मिलतीं. यही अनुभव उनकी यादों को अनमोल बनाते हैं. यही वजह है कि 70% मिलेनियल्स और जेन-जी लोकल फेस्टिवल्स और परंपराओं को एक्सप्लोर करना चाहते हैं.