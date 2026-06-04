कूड़े का पहाड़ चट कर जाते हैं ये खूंखार शिकारी! हर साल खाते हैं 5 हजार टन कचरा, इस शहर के लिए बने वरदान

How Hyenas Are Saving Ethiopian City Harar: आमतौर पर लोग हायना (लकड़बग्घे) को एक चालाक, डरपोक और क्रूर शिकारी के रूप में जानते हैं. लोगों का मानना है कि इंसानी बस्तियों में इनकी एंट्री खतरे से खाली नहीं है. लेकिन इथियोपिया के ऐतिहासिक शहर हरार में कहानी बिल्कुल उलट है. यहां सदियों से इंसान और लकड़बग्घे न सिर्फ शांति से एक साथ रह रहे हैं, बल्कि ये जानवर शहर के वेस्ट मैनेजमेंट की रीढ़ बन चुके हैं.
Trending Photos
How Hyenas Are Saving Ethiopian City Harar: दुनिया भर में लकड़बग्घों को अक्सर एक डरावने और आदमखोर जानवर के रूप में देखा जाता है. उनकी हंसी जैसी आवाज और शिकार के बाद बचा हुआ मांस खाने की आदत उन्हें दूसरे जंगली जानवरों से अलग बनाती है. लेकिन अफ्रीकी देश इथियोपिया से सामने आई एक नई रिसर्च ने इस जानवर की ऐसी भूमिका के बारे में बताया है, जिसने वैज्ञानिकों के साथ-साथ सोशल मीडिया यूजर्स को भी हैरान कर दिया है.
दरअसल, इथियोपिया के मेकेले शहर में रहने वाले लकड़बग्घे (हायना) हर साल हजारों टन जैविक कचरे को खत्म कर रहे हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जानवर शहर की सफाई व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं, जो बिना किसी सैलरी और मशीनरी के बड़ी मात्रा में कचरा साफ कर रहे हैं. इससे न सिर्फ शहर को राहत मिल रही है, बल्कि कई बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम हो रहा है. साल 2026 में जर्नल Ecological Solutions and Evidence में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार, मेकेले शहर में लकड़बग्घे और दूसरे मृतजीवी जीव हर साल लगभग 5,000 मीट्रिक टन ऑर्गेनिक वेस्ट को नष्ट कर देते हैं. यह मात्रा इतनी बड़ी है कि इससे शहर की वेस्ट मैनेजमेंट व्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो जाता है.
यह भी पढ़ें:- न केक, न मिठाई... महिला ने 60 किलो चॉकलेट से बना डाला ऐतिहासिक पेंटिंग का 3D मॉडल...
शेफील्ड विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज की प्रमुख शोधकर्ता डॉ. डॉ. गिडे यिर्गा के नेतृत्व में की गई इस रिसर्च में पाया गया कि शहर में मौजूद मृतजीवी जीवों में सबसे बड़ी भूमिका चित्तीदार लकड़बग्घों की है. अध्ययन के अनुसार, कुल साफ किए जाने वाले कचरे का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अकेले लकड़बग्घे ही खत्म कर देते हैं. डॉ. यिर्गा ने CNN को बताया कि यह रिश्ता दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है. शहर के लोग जो जैविक कचरा फेंकते हैं, उससे लकड़बग्घों को भोजन मिल जाता है. वहीं दूसरी तरफ, ये जानवर उस कचरे को हटाकर शहर को साफ रखने में मदद करते हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हायना की यह भूमिका सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है. सड़कों या खुले इलाकों में लंबे समय तक पड़े रहने वाले जानवरों के शव कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं. बेंगलुरु के एक माइक्रोबायोलॉजी विशेषज्ञ के अनुसार, सड़ते हुए पशु अवशेषों में एंथ्रेक्स, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला, ब्रुसेला और कई तरह के परजीवी पनप सकते हैं. अगर ये शव लंबे समय तक खुले में पड़े रहें, तो संक्रमण का खतरा इंसानों, पालतू पशुओं और वन्यजीवों तक फैल सकता है. यहीं पर लकड़बग्घे प्रकृति के सफाईकर्मी की तरह काम करते हैं. वे इन अवशेषों को जल्दी खा जाते हैं, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया और संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है. इसके अलावा मक्खियों की संख्या, बदबू और आसपास के वातावरण में होने वाला प्रदूषण भी घटता है.
इस रिसर्च का एक और दिलचस्प पहलू पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब ऑर्गेनिक वेस्ट लंबे समय तक लैंडफिल या कूड़े के ढेर में सड़ता रहता है, तब उससे मीथेन गैस निकलती है. मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक ग्रीनहाउस गैस माना जाता है. यह धरती के तापमान को तेजी से बढ़ाने में योगदान देती है. ऐसे में यदि लकड़बग्घे ऑर्गेनिक वेस्ट को पहले ही खा जाएं, तो कचरे के सड़ने की प्रक्रिया कम होगी और मीथेन उत्सर्जन में भी कुछ हद तक कमी आ सकती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी साफ करते हैं कि केवल वन्यजीवों के भरोसे शहरों की कचरा समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता.
जहां एक तरफ लकड़बग्घों की भूमिका फायदेमंद दिखाई देती है, वहीं इसके कुछ खतरे भी हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि लकड़बग्घे खुद भी कई तरह के रोगजनकों को अपने शरीर, लार, मल और फर में ढो सकते हैं. अगर लोग इन जंगली जानवरों के बहुत करीब आने लगें या उन्हें नियमित रूप से खाना खिलाने लगें, तो इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव बढ़ सकता है. इससे काटने, खरोंच लगने या जानवरों से इंसानों में बीमारी फैलने का खतरा भी पैदा हो सकता है. इसी वजह से एक्सपर्ट्स संतुलित सह-अस्तित्व की सलाह देते हैं. उनका मानना है कि प्रकृति की इस व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन इसे शहरी वेस्ट मैनेजमेंट का स्थायी विकल्प नहीं माना जा सकता.
इथियोपिया का मेकेले शहर दुनिया को यह दिखाता है कि प्रकृति अपने स्तर पर कई समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखती है. लकड़बग्घों और इंसानों के बीच बना यह अनोखा रिश्ता न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है, बल्कि यह भी बताता है कि हर जीव का इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है.
यह भी पढ़ें:- चोर ने चुराया 1.5 मिलियन फॉलोअर्स वाला कुत्ता, फिर उसे 2200 में मीट मार्केट में बेचा
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.