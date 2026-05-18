किंग कोबरा अंडे से कैसे आता है बाहर? पैदा होने का Video देख दुनिया रह गई दंग, हलक में आई जान

How King Cobra Born: किंग कोबरा ऐसा नाम है, जिसका नाम सुनते ही पूरी शरीर सिहर उठती है. लेकिन क्या होगा अगर आपके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी यानी किंग कोबरा का नवजात बच्चा आ जाए? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद दुर्लभ और विस्मयकारी वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है. इस वीडियो में एक शख्स की हथेली पर रखे अंडे को तोड़कर एक नन्हा किंग कोबरा बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है. प्रकृति के इस सबसे जानलेवा जीव के जीवन के शुरुआती पलों की यह झलक इंटरनेट यूजर्स को हैरान भी कर रही है और रोमांचित भी.

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कैमरे में कैद हुआ बेबी किंग कोबरा का वीडियो

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अक्सर लोग बिल्ली, कुत्ते या गाय के छोटे बच्चों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन रेंगने वाले जीवों की दुनिया का यह नजारा बिल्कुल अलग है. इंस्टाग्राम पर करीब एक साल पहले पोस्ट किया गया यह वीडियो अब 'एक्स' (ट्विटर) पर दोबारा शेयर होने के बाद चर्चा में आ गया है. क्लिप के भीतर साफ देखा जा सकता है कि एक इंसान ने बहुत ही सावधानी से किंग कोबरा के अंडे को अपनी उंगलियों में थामा हुआ है. इसी बीच अंडे का कवच टूटता है और एक छोटा सा सांप धीरे-धीरे संसार में अपना पहला कदम रखता है.

The birth of a baby cobra pic.twitter.com/DA8PnbGv1Y — Nature is Amazing (@AMAZlNGNATURE) August 15, 2024

बेबी किंग कोबरा के बचपन से ही तीखे हैं तेवर

एक बड़े और वयस्क कोबरा को देखकर तो अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, मगर इस नन्हे सांप की हरकतें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं. अंडे के खोल से आधा बाहर निकलते ही यह नन्हा मेहमान अपनी छोटी सी जीभ को हवा में लपलपाने लगता है. उसका नाजुक और छोटा सा शरीर लगातार हरकत कर रहा है. जहां बड़े सांपों का यह अंदाज डरावना लगता है, वहीं इस नवजात को इस तरह एक्टिव देखना इंटरनेट पर लोगों को काफी अनोखा लग रहा है.

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इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में नेटिजन्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इस दृश्य को कुदरत का एक बेमिसाल और खूबसूरत नजारा मान रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि यह क्लिप उन्हें अंदर तक डरा रही है. डर और कौतूहल के इस घालमेल के बीच वीडियो को अब तक हजारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. इस वीडियो को 16 अगस्त 2024 में "नेचर इज अमेजिंग" द्वारा एक्स पर शेयर किया गया था और अब फिर से वायरल होने के कारण सामने आया है.