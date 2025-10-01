Advertisement
क्या इस तरह पैदा होते हैं किंग कोबरा? Video ने दुनिया को पहली बार में दिखाई पूरी सच्चाई

King Cobra Baby Born Video: एक साल पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, यह वीडियो "नेचर इज अमेजिंग" द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर फिर से पोस्ट किए जाने के कारण फिर से सामने आया है. क्लिप में एक व्यक्ति को एक किंग कोबरा के अंडे को धीरे से पकड़े हुए दिखाया गया है क्योंकि छोटा सा सांप मुक्त होकर बाहर निकलता है.

 

Oct 01, 2025, 10:46 AM IST
क्या इस तरह पैदा होते हैं किंग कोबरा? Video ने दुनिया को पहली बार में दिखाई पूरी सच्चाई

How King Cobra Born: किंग कोबरा ऐसा नाम है, जिसका नाम सुनते ही पूरी शरीर सिहर उठती है. हम सभी कुत्तों या बिल्ली के बच्चों या यहां तक कि बछड़ों को देखने से परिचित हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक नया पैदा हुआ किंग कोबरा देखा है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है. एक अंडे से निकलते हुए छोटे कोबरा का एक आश्चर्यजनक रूप से प्यारा वीडियो इंटरनेट पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो प्रकृति के सबसे डरावने रेंगने वाले जीवों में से एक के शुरुआती पलों की एक अनोखी झलक पेश करता है.

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

बेबी किंग कोबरा का वीडियो वायरल

एक साल पहले इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया, यह वीडियो "नेचर इज अमेजिंग" द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर फिर से पोस्ट किए जाने के कारण फिर से सामने आया है. क्लिप में एक व्यक्ति को एक किंग कोबरा के अंडे को धीरे से पकड़े हुए दिखाया गया है क्योंकि छोटा सा सांप मुक्त होकर बाहर निकलता है. जबकि एक वयस्क किंग कोबरा अपनी जीभ फड़फड़ाते हुए देखना डरावना हो सकता है, एक नवजात कोबरा को ऐसा करते हुए देखने में कुछ आकर्षक है, उसका छोटा शरीर लगातार मूव कर रहा है.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

देखें वीडियो-

 

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया

वीडियो ने नेटिजन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया है, जिसमें लोग आश्चर्य दिखला रहे हैं और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ दर्शक बेबी कोबरा की फुर्ती से दंग रह गए, जबकि अन्य को यह दृश्य परेशान करने वाला लगा. मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद वीडियो को हजारों बार देखा गया है और पसंद किया गया है, कई कमेंट करने वालों ने प्रकृति के इस शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है.

किंग कोबरा, जो हाथी को मारने में सक्षम अपने शक्तिशाली जहर के लिए जाने जाते हैं, लंबाई में अठारह फीट तक बढ़ सकते हैं. अपने डरावने रवैये के बावजूद ये सांप एक आश्चर्यजनक कोमलता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने वाले एकमात्र सांप हैं, यह दिखाते हुए कि यहां तक कि सबसे डरावने जीवों का भी पालन-पोषण करने वाला पक्ष होता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

King Cobra

Trending news

