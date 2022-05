Underwear Expiry: अंडर गारमेन्ट्स को कब तक कर सकते हैं यूज, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

How Long You Can Use Your Underwear: हमने दवाइयों की एक्सपायरी डेट के बारे में सुना है, खाने-पीने की पैक्ड चीजों की एक्सपायरी डेट के बारे में भी सुना है. लेकिन, अंडर गारमेन्ट्स की एक्सपायरी डेट के बारे में किसी ने शायद ही सुना हो. हालांकि, मेडिकली ऐसा कोई सबूत तो नहीं है लेकिन यह ज़रूर है कि पुराने अंडर गारमेंट्स स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक अंडरवियर को कितने दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है.

सबसे पहले तो हम आपको उन कंडीशन के बारे में बताते हैं जब हमें अपने अंडर गारमेन्ट्स बदल लेने चाहिए.

अंडर गारमेन्ट्स ढीले हो गए हैं तो उन्हें बदल लें

NYU स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर फिलिप टीएर्णो के अनुसार, किसी भी अंडर गारमेंट की एक्सपायरी डेट नहीं होती. लेकिन अगर आपके अंडर गारमेन्ट्स ढीले हो गए हैं तो आपको उन्हें बदल देना चाहिए.

साल में बदल देने चाहिए अंडर गारमेन्ट्स

अंडर गारमेन्ट्स को लेकर एक्सपर्ट्स की भी यही सलाह होती है कि हमें अंडर गारमेन्ट्स को एक साल में बदल देना चाहिए. यदि हम अंडर गारमेंट्स को हर दिन पहनते हैं तो उन्हें 6 महीने में बदलना सही रहता है. इससे कई तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है.

रहता है एलर्जी और इन्फेक्शन का खतरा

NYU के लांगोने हेल्थ की एमडी टरनेह शिरजिएन ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई मेडिकल प्रूफ नहीं मिला है, जिसमें ये लिखा हो कि पुराने अंडर गारमेन्ट्स पहनने से किसी तरह का कोई नुकसान होता है. लेकिन हां, काफी पुराने अंडर गारमेन्ट्स से एलर्जी और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है.

बॉडी पर पड़ने लगते हैं रैशेस

बता दें कि जब पुराने अंडर गारमेन्ट्स लूज़ हो जाते हैं तो इसकी वजह से उनमें नमी आ जाती है. इससे उनमें इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं. वहीं, खराब अंडर गारमेन्ट्स पहनने से बॉडी पर रैशेस भी पड़ने लगते हैं और प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है.