अंग्रेजों की सेना में कितने भारतीय थे? इतिहास में क्यों नहीं सुनाई देती इनकी वीरगाथाएं

Indians In British Army: आजादी से पहले भारत सैनिक शक्ति का भी बड़ा स्रोत था. पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर कई ऐसे युद्धों में भाग लेना पड़ा जिससे भारत को कोई लेना देना ही नहीं था. भारत के जवान उन लड़ाइयों का हिस्सा बने जिनसे यूरोप और अफ्रीका का फैसला होना था. चलिए जानते हैं अंग्रेजी सेना में कितने भारतीय थे और कितनों ने अपने प्राण गवाएं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:03 PM IST
Indians In British Army: आजादी से पहले का भारत ना सिर्फ संसाधनों से पूर्ण था बल्कि एक बड़ी सैन्य शक्ति को भी हासिल किए हुए था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत में भारत के जवान ऐसे युद्ध में लड़ रहे थे जिससे भारत का कोई लेना देना ही नहीं था. जी हां, अंग्रेजों के शासन में भारतीय जवानों को ऐसे युद्ध में भेजा गया जो यूरोप और अफ्रीका की लड़ाई का हिस्सा था. ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि अंग्रेजों की सेना में कितने भारतीय जवान थे और उनका जिक्र और शहादत को इतिहास में वो जगह क्यों नहीं मिल पाई जो ताल ठोक कर मिलनी चाहिए थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ब्रिटिश आर्मी में बड़ी संख्या में भारत के जवान शामिल थे जिसके बिना अंग्रेजों का युद्ध जीत पाना लगभग नामुमकिन था. 

क्यों नहीं हुआ इतिहास में जिक्र?
ब्रिटिश सेना में मौजूद भारतीय जवानों ने उन युद्धों में अपनी कुर्बानी दी जिनसे उनका कोई संबंध ही नहीं था. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब इतनी बड़ी कुर्बानी भारत के जवानों ने दी तो इतिहास की किताबों में उसको वो जगह क्यों नहीं दी गई, जो उनको मिलनी चाहिए थी. जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था.ये वो सेना थी जिसमें ब्रिटिश अधिकारी और ज्यादातर इंडियन जवान थे. 19वीं सदी के आखिर में एक ऐसा वक्त भी आया जब ब्रिटेन में सबसे ज्यादा जवान भेजने वाला भारत सबसे बड़ा देश बन गया था. 

कितने जवानों ने दी कुर्बानी?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रथम विश्व युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय जवानों ने ब्रिटेन की आर्मी में हिस्सा लिया. इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान करीब 74 हजार से ज्यादा जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी. इतना ही नहीं इस युद्ध में करीब 67 हजार से ज्यादा जवान घायल भी हुए थे.
दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए थे इतने जवान
जब बात दूसरे विश्व युद्ध की होती है तो ये संख्या करीब दोगुनी हो जाती है. दूसरे विश्व युद्ध में करीब 25 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे. दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना के साथ भारतीय सैनिकों ने यूरोप से लेकर अफ्रीका तक मोर्चा संभाला और कई निर्णायक लडाइयां लड़ी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस युद्ध में करीब 87 हजार से भी ज्यादा भारतीय जवान शहीद हुए थे.

क्यों नहीं इतिहास में शामिल?
जिन लाखों की संख्या में भारतीय जवानों ने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर युद्ध लड़े वे जवान कोई जबरन भर्ती का नतीजा नहीं थे बल्कि भारतीय जवान अपनी इच्छा से ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए थे यही कारण है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी को एक संगठित और अनुशासित स्वयंसेवी बल के रूप में देखा गया. कुल मिलाकर बात यह है कि जब जब दुनिया में निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई तब तब भारतीय जवानों ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, लेकिन इतिहास की किताबों में उनकी वीरगाथाओं को नजरअंदाज कर दिया गया.

